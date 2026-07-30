Alice Taglioni révèle que Laurent Delahousse a chanté et joué de la basse sur son titre Mon roi

Alice Taglioni révèle dans VSD la participation discrète de son compagnon, le journaliste du 20 heures Laurent Delahousse , sur son premier album pop-électro ADN , paru le 5 juin. Selon la comédienne, Delahousse prête sa voix et joue des lignes de basse sur le titre « Mon roi » , tandis que la création de l’album s’est voulue résolument familiale, impliquant enfants et proches.

La parution de ADN marque le passage d’Alice Taglioni vers un univers musical personnel, documenté par un reportage de VSD qui détaille les coulisses de l’enregistrement. L’album, présenté comme un mélange pop-électro, compile des contributions variées : choeurs d’enfants, textures électro et textes écrits par des membres de la famille. Taglioni insiste sur le caractère intime et collaboratif du projet.

Sur la question d’une mention mystérieuse dans les crédits — le surnom « Lolo » — Alice Taglioni corrige immédiatement les interprétations : « Jamais je n’appellerais mon amoureux ainsi ! ». Elle confirme néanmoins la présence de Laurent Delahousse sur le disque : « Il chante dans Mon roi et fait des basses. Je trouvais ça très, très mignon ». Le journaliste, connu pour son sérieux à l’antenne, apparaît ici en musicien de l’ombre, loin des plateaux télévisés.

Laurent Delahousse, choriste et bassiste secret

Les détails fournis par Alice Taglioni dans VSD brossent le portrait d’un album pensé comme un arbre généalogique sonore. Elle explique que son petit frère a participé à l’écriture d’un texte tandis que son frère aîné s’est chargé de « la partie électro ». Les voix d’enfants forment un choeur sur certains morceaux : la fille d’Alice, Swann, sa meilleure amie, la fille de son frère et aussi son fils Lino figurent parmi les participants.

La mère d’Alice est également évoquée, non pas par une présence en studio, mais parce que l’artiste la mentionne dans les paroles : « Elle est présente parce que je parle d’elle. Et puis elle est à l’origine de tout », précise Taglioni. Selon la comédienne, c’est d’ailleurs Laurent Delahousse qui l’aurait encouragée à reprendre la musique, après l’avoir entendue composer à la maison.

Le couple s’est rencontré sur un plateau : Alice Taglioni et Laurent Delahousse se sont engagés l’un envers l’autre après une rencontre en 2012 sur le plateau du journal télévisé de France 2. Leur relation a été officialisée en 2014. Le premier enfant issu de leur union, Swann, est né en 2016, suivi de Lino en 2019.

Chacun des deux est parent d’enfants nés d’union précédente : Alice Taglioni élève Charlie, né en 2009 de sa relation avec l’acteur Jocelyn Quivrin, décédé la même année; Laurent Delahousse est père de Liv-Helen et Sacha, nées en 2005 et 2008 de son mariage avec la journaliste Florence Kieffer.

En mai dernier, Alice Taglioni saluait publiquement l’investissement paternel de son compagnon dans les colonnes de La Tribune Dimanche : « Je vais être très honnête : c’est un papa extrêmement investi et dont j’aurais rêvé enfant ».