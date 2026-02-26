Kassouala : plus de 500 cartouches de calibre 12 saisies lors d’une opération conjointe Police-Douanes

Une opération conjointe menée par la Police républicaine et la Direction générale des Douanes a abouti à la saisie de plus de 500 cartouches de calibre 12 à Kassouala.

L’intervention s’est déroulée dans le cadre des actions coordonnées de lutte contre la circulation illicite d’armes et de munitions. Les cartouches ont été découvertes lors d’un contrôle conjoint, en possession d’un individu aussitôt interpellé par les forces de sécurité.

Conformément aux procédures en vigueur, les munitions saisies ont été placées sous scellés et mises à la disposition des services compétents. Le mis en cause a été conduit devant les autorités pour les besoins de l’enquête, ouverte afin d’établir l’origine exacte des cartouches et d’identifier d’éventuelles complicités.

Cette saisie s’inscrit dans le cadre du renforcement du dispositif de sécurisation et témoigne de la coopération opérationnelle entre la police et les douanes dans la prévention des menaces liées aux armes à feu.

Les investigations se poursuivent pour situer les responsabilités et démanteler, le cas échéant, les circuits d’approvisionnement concernés.