Karine Le Marchand tout sauf une potiche selon Julia Vignali

Julia Vignali, animatrice devenue productrice, a choisi un nom de société volontairement provocateur — « Femme objets » — suscitant réactions et explications publiques depuis son lancement. Connue pour ses passages sur France 5, M6 et Télématin, elle revendique avec ce choix la volonté de contrôler davantage ses projets télévisuels tout en jouant sur le contre‑sens du nom retenu.

Révélée au grand public sur France 5 dans Les Maternelles, Julia Vignali s’est ensuite illustrée sur M6 en coanimant Le Meilleur Pâtissier, où ses échanges et rires partagés avec Cyril Lignac et Mercotte ont marqué les téléspectateurs. Elle a aussi fait partie de l’équipe de Télématin aux côtés de Thomas Sotto avant de reprendre, en 2023, la présentation d’Affaire conclue. Dans le même temps, elle participe à d’autres projets audiovisuels, parmi lesquels Voix de stars, et multiplie les casquettes à l’antenne.

Souhaitant gagner en autonomie artistique, l’animatrice a lancé sa propre société de production pour « ne plus seulement incarner des programmes, mais les imaginer de A à Z », selon les termes rapportés dans la presse. Cette structure est censée soutenir directement ses activités personnelles et lui offrir une liberté de choix sur les formats qu’elle présente et produit.

Un nom choisi pour provoquer le débat

Le choix du nom « Femme objets » a été abordé par Julia Vignali lors d’une interview sur Sud Radio, il y a deux ans. Face aux réactions, elle a expliqué la portée volontairement paradoxale de ce baptême : « Je viens d’appeler ma société de production « Femme objets ». Quand on me connaît, on sait tous que je ne suis pas une femme‑objet. Donc femme au singulier et objets au pluriel pour prendre le contre‑pied ! » Cette formulation, insistait-elle, vise à jouer sur les mots plutôt qu’à opposer ou stigmatiser.

La présentation de ce choix a suscité des commentaires, mais l’animatrice a relativisé l’attention portée au nom en rappelant la logique de marque et de communication derrière une société de production. Selon elle, il s’agit d’un moyen de se démarquer et de rendre visible une démarche entrepreneuriale dans le secteur audiovisuel.

Pour illustrer le caractère assumé de son choix, Julia Vignali a pris l’exemple d’une consœur, Karine Le Marchand, qui dirige une société de production nommée « Potiche ». Elle a rappelé que, loin d’être réductrice, ce nom était lui aussi délibéré : « Vous savez que Karine Le Marchand a une société de production qui s’appelle « Potiche ». Quand on connaît Karine Le Marchand… On sait que c’est tout sauf une potiche. »

