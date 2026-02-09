Karine Le Marchand : « L’immigration est un problème » sur le plateau des Grandes Gueules

Karine Le Marchand revient sur le devant de la scène médiatique en portant sur M6, à partir du 9 février, un documentaire consacré à l’immigration en France, intitulé Les Nouveaux Français, 100 ans d’immigration. L’animatrice a multiplié les prises de parole, notamment sur BFMTV et dans Les Grandes Gueules, pour présenter son travail et exposer une position qu’elle dit nuancée sur un sujet au centre des débats politiques.

Le projet se donne pour objectif de replacer la question migratoire dans une perspective historique et factuelle, loin des slogans. Karine Le Marchand a expliqué sur BFMTV vouloir « mettre en parallèle la vie des personnes concernées et les grandes décisions politiques qui nous ont conduites à la situation actuelle ». Le film utilise témoignages et archives pour retracer un siècle d’immigration en France et pour montrer la manière dont les vagues successives ont contribué à façonner la société.

L’animatrice rappelle également que son point de vue est influencé par son histoire personnelle : elle se présente comme fille d’immigré. Elle a précisé que son père, originaire du Burundi, était venu en France pour étudier avant de repartir, illustrant la distinction qu’elle établit entre une immigration « choisie » et des départs forcés imputables à la guerre, à la famine ou à l’effondrement de régions entières.

Un documentaire pour éclairer un débat brûlant

Selon Karine Le Marchand, le film entend montrer comment, au fil du siècle, les décisions publiques ont parfois aggravé des situations déjà complexes et comment les trajectoires individuelles s’inscrivent dans ces dynamiques. Le recours aux archives vise à documenter ces liens entre politiques migratoires et réalités vécues par les personnes concernées, tandis que les témoignages cherchent à donner une voix à des parcours divers.

Lors de son intervention dans l’émission Les Grandes Gueules, elle a formulé une mise en garde sur l’importance du sujet à l’approche de l’élection présidentielle : « L’immigration est un problème dont on va devoir s’emparer à la prochaine présidentielle », a-t-elle déclaré. Elle a immédiatement nuancé cette affirmation en refusant toute stigmatisation générale des descendants d’immigrés : « La plupart des fils ou petits-fils d’immigrés ne posent pas de problèmes à la société. Ceux qui posent des problèmes, en général, ils sont Français », a-t-elle ajouté.

Par ces propos, l’animatrice a voulu dénoncer l’amalgame, selon elle fréquent, qui assimile immigration et insécurité sans distinguer les réalités sociales et les responsabilités individuelles ou institutionnelles. Ces interventions télévisées s’inscrivent dans la promotion du documentaire et ont suscité des réactions sur les réseaux et dans les médias.

