Karine Le Marchand juge ‘ridicule’ d’aller sur le plateau de Cyril Hanouna

Karine Le Marchand et Cyril Hanouna restent en froid après le transfert médiatique de l’animateur vers le groupe M6 : des échanges publics tendus, des excuses publiques de la part de M. Hanouna et un strict accord de non-mention qui a calmé les tensions sans pour autant réconcilier les deux personnalités. Cette actualité mêle fermeture de chaîne, déménagement d’antenne et conditions posées par Karine Le Marchand, qui a précisé sa position lors d’une interview consacrée à son documentaire diffusé sur M6.

La rupture entre les deux animateurs ne date pas d’hier et s’est cristallisée après l’annonce de la fermeture de C8, qui a laissé l’avenir des émissions et des animateurs en question. Les rumeurs sur la prochaine destination de Cyril Hanouna ont débouché sur une arrivée au sein du groupe M6, une annonce mal accueillie par Karine Le Marchand, présentatrice de L’Amour est dans le pré. Selon les échanges publics rapportés, l’animatrice avait alors posé un ultimatum à la chaîne, menaçant de partir si elle devait partager un même groupe avec celui qu’elle critique régulièrement.

Face à cette hostilité, Cyril Hanouna a reconnu des excès dans les propos tenus sur son antenne. Dans une prise de parole publique, il a admis que son émission, TPMP, avait diffusé « parfois et souvent même injustifiés » et « des informations fausses » à l’encontre de Karine Le Marchand, et il a présenté ses excuses. Il a également annoncé s’engager, « dans un souci d’apaisement sur le long terme », à ne plus parler d’elle, que ce soit sur une autre chaîne ou dans le cadre de son intégration au groupe M6.

Les modalités de l’apaisement et la réaction de Karine Le Marchand

Les excuses de Cyril Hanouna ont été reçues et « prises acte » par Karine Le Marchand, mais l’apaisement déclaré reste conditionnel et limité. L’animatrice a confirmé qu’elle n’attendait ni réconciliation ni proximité médiatique : elle a été claire sur l’absence de volonté d’apparaître sur un plateau qu’elle juge incompatible avec des propos antérieurs. « L’honneur, c’est important », a-t-elle déclaré, marquant une ligne de principe quant à ses relations publiques.

Parmi les conditions explicitement posées, la plus formelle est l’engagement de Cyril Hanouna à ne plus prononcer son nom à l’antenne. Karine Le Marchand a indiqué que ce respect de l’accord était décisif : « Il ne prononce pas mon nom, ça me va très bien », a-t-elle dit lors d’un entretien sur Europe 1 pour présenter son documentaire Les Nouveaux Français, 100 ans d’immigration, diffusé le lundi 9 février sur M6.

Au cours de la même émission, elle a jugé qu’il serait « ridicule » de participer à l’émission de celui avec qui elle a eu des échanges durs et a précisé son positionnement moral : « Je ne déteste personne… Je me suis juste insurgée par la venue de quelqu’un qui me critiquait ». Elle a ajouté que, tant que l’accord de non-mention est respecté, la coexistence au sein du même groupe ne pose pas de problème pratique.

