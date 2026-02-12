Karine Le Marchand et Jack Lang : leur secret commun pour ne pas vieillir

Karine Le Marchand , animatrice de 58 ans, et Jack Lang , homme politique de 87 ans, se retrouvent au centre d’un débat médiatique autour de l’apparence et des pratiques pour « défier » le temps : l’une a admis publiquement avoir recours à la chirurgie esthétique et détaille une hygiène de vie stricte, l’autre a vu son image et sa carrière récemment secouées par les révélations liées à l’affaire Jeffrey Epstein et par des interrogations sur ses retouches apparentes.

Karine Le Marchand, animatrice de 58 ans, et Jack Lang, homme politique de 87 ans, se retrouvent au centre d’un débat médiatique autour de l’apparence et des pratiques pour « défier » le temps : l’une a admis publiquement avoir recours à la chirurgie esthétique et détaille une hygiène de vie stricte, l’autre a vu son image et sa carrière récemment secouées par les révélations liées à l’affaire Jeffrey Epstein et par des interrogations sur ses retouches apparentes.

Karine Le Marchand, connue pour présenter L’amour est dans le pré sur M6, a confié au magazine Femme Actuelle avoir eu recours à la chirurgie esthétique et l’assumer ouvertement : « Moi, j’ai fait de la chirurgie, et je l’assume ! » Elle ne précise pas les interventions effectuées mais explique que l’objectif était de « réparer ce qui n’allait pas » tout en acceptant le reste. Parallèlement, l’animatrice met en avant une hygiène de vie soutenue : arrêt du tabac, consommation d’alcool limitée, pratique quasi quotidienne du sport et adoption du jeûne intermittent avec seize heures sans manger entre le dîner et le déjeuner. Sa routine week‑end est ponctuée de cinq jours d’attention stricte à l’alimentation et de deux jours où elle se « fait plaisir ».

Jack Lang, figure historique de la vie politique française et ancien ministre de la Culture, apparaît quant à lui dans un registre mêlant héritage culturel et controverse. Artisan de manifestations comme la Fête de la musique, les Journées européennes du patrimoine ou la Fête du cinéma, il a fait de la promotion des arts une partie centrale de son parcours, débuté dès ses années étudiantes à Nancy où il créait des troupes de théâtre. À 87 ans, il a déclaré qu’il ne savait pas se reposer et qu’il rebondirait « en France ou ailleurs ».

Jack Lang : démission de la présidence de l’Institut du monde arabe et expressions autour de son apparence

Le 7 février 2026, Jack Lang a présenté sa démission de la présidence de l’Institut du monde arabe (IMA), poste qu’il occupait depuis plus de douze ans, au lendemain de la publication de documents liés à l’affaire Jeffrey Epstein. Son nom apparaît 673 fois dans les millions de documents rendus publics par la justice américaine. Le Parquet national financier a ouvert une enquête concernant une société offshore cofondée par Caroline Lang, sa fille, et Jeffrey Epstein, une procédure qualifiée dans les communiqués de « blanchiment de fraude fiscale aggravée ».

Dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères, Jack Lang a évoqué un « climat délétère » fait d’attaques personnelles, de soupçons et d’amalgames, et a indiqué quitter ses fonctions « avec sérénité et même soulagement », citant la nécessité de préserver l’institution et les 160 salariés de l’IMA. Son avocat a souligné que la décision visait à privilégier l’intérêt de l’établissement.

Sur le plan de l’apparence, Jack Lang avait suscité des remarques lors d’une apparition en juin 2025 sur le plateau de C à vous : cheveux très noirs et traits du visage marqués ont entraîné des spéculations sur d’éventuelles interventions esthétiques et des retouches photographiques sur les réseaux sociaux. Aucune déclaration officielle n’a confirmé le recours à la chirurgie esthétique.