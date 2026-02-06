Karine Le Marchand et Cyril Hanouna apaisent leurs différends

Il y a un an, l’annonce d’une possible arrivée de Cyril Hanouna au sein du groupe M6 avait provoqué une vive réaction de la part de Karine Le Marchand , qui s’était publiquement opposée et avait menacé de rompre son contrat avec la chaîne. Depuis, les tensions se sont apaisées sans qu’une réconciliation ne soit formalisée : Hanouna a présenté des excuses sur le plateau de TPMP et son arrivée sur W9 a été officialisée quelques semaines plus tard, tandis que la présentatrice de L’amour est dans le pré demeure exclue des sujets évoqués par l’animateur et ses chroniqueurs.

La polémique initiale avait éclaté autour de la perspective d’un transfert de l’animateur vers le groupe M6, situation à laquelle Karine Le Marchand s’était vivement opposée auprès de sa direction. Selon ses déclarations publiques, elle avait menacé de résilier son contrat avec son patron, David Larramendy, si l’arrivée de Cyril Hanouna se confirmait. L’animateur a ensuite choisi de présenter des excuses en direct sur son émission, geste qui a contribué à désamorcer la confrontation médiatique.

Quelques semaines après ces échanges, Cyril Hanouna a intégré la grille de W9 avec l’émission TBT9. Depuis, l’animateur parle de nombreux programmes du groupe mais, selon le constat fait par la presse et confirmé par Karine Le Marchand, il ne nomme jamais l’animatrice ni n’évoque L’amour est dans le pré sur son plateau. Invitée de Thomas Isle sur Europe 1, Karine Le Marchand s’est exprimée à propos de cette mise à l’écart et de l’état de leurs relations professionnelles.

Les déclarations de Karine Le Marchand

Lors de cette interview, Karine Le Marchand a exprimé son soulagement face au silence de l’animateur : « Il ne prononce pas mon nom, ça me va très bien ». Elle a également exclu l’hypothèse de se rendre sur le plateau de Hanouna pour promouvoir un de ses programmes, jugeant cela incongru au regard des déclarations qu’elle avait tenues pendant la controverse : « Ce serait ridicule que j’y aille, alors que j’ai dit pique-pendre ».

La présentatrice a précisé que, malgré l’absence de rapprochement, les échanges avaient pris un tour plus calme : « Le fait qu’on m’oublie, ça me va très bien, il faut que ça continue comme ça. Après, je ne déteste personne. Je n’ai pas fait la guerre contre quelqu’un. Je me suis juste insurgée par la venue de quelqu’un qui me critiquait. »

Karine Le Marchand a enfin souligné la reconnaissance des excuses de l’animateur et le respect d’un accord verbal entre eux, tout en restant sur une posture distante : « Il a fait ses excuses, il m’oublie, il respecte complètement l’accord qu’on a passé ensemble. Donc ça marche très bien comme ça »