Karine Le Marchand conseille à Estelle Denis de ne pas trop se dénuder

Karine Le Marchand a de nouveau fait parler d’elle avec un conseil de séduction adressé à son amie Estelle Denis , phrase devenue virale : « Il ne faut pas trop se dénuder, tu vois, ça fait la pauvre fille qui a la dalle. » La remarque, captée et relayée par les médias, relance le débat sur les codes vestimentaires et le franc‑parler des personnalités publiques.

Karine Le Marchand a de nouveau fait parler d’elle avec un conseil de séduction adressé à son amie Estelle Denis, phrase devenue virale : « Il ne faut pas trop se dénuder, tu vois, ça fait la pauvre fille qui a la dalle. » La remarque, captée et relayée par les médias, relance le débat sur les codes vestimentaires et le franc‑parler des personnalités publiques.

Les coachs en amour et les conseils de séduction occupent une place croissante à l’écran et sur les réseaux sociaux. Dans ce paysage, Karine Le Marchand s’est imposée comme une figure qui dispense, avec franchise, des remarques sur l’allure et le comportement sentimental, tant dans son rôle de présentatrice que dans son cercle d’amitié.

Sa relation avec Estelle Denis, animatrice également très présente dans les médias, est suivie depuis plusieurs années : soirées partagées, échanges taquins sur les réseaux et confidences publiques alimentent régulièrement la presse people et les colonnes des sites d’actualité.

Publicité

Une leçon de séduction très cash signée Karine Le Marchand

La sortie en question s’inscrit dans une conversation où Karine Le Marchand cherchait à « coacher » Estelle Denis sur son apparence et sa manière d’aborder la séduction. Selon les éléments diffusés par la presse, Karine a insisté sur la nécessité, à ses yeux, de trouver un équilibre entre féminité affichée et élégance mesurée, en évitant ce qu’elle considère comme un aspect « trop démonstratif ».

La formulation retenue — « Il ne faut pas trop se dénuder, tu vois, ça fait la pauvre fille qui a la dalle » — a été reprise textuellement par plusieurs médias. Cette punchline, jugée brutale par certains, illustre la manière directe dont Karine Le Marchand aborde les questions liées au désir, à l’apparence et aux codes vestimentaires.

Dans le fil de la discussion, Karine a également défendu une approche qu’elle qualifie de pudeur stratégique : selon elle, suggérer plutôt que tout montrer peut être plus efficace dans un contexte de séduction. Ce positionnement est cohérent avec l’image médiatique qu’elle porte depuis son rôle dans l’émission L’Amour est dans le pré, où elle intervient régulièrement sur les questions de couple et de séduction.

Publicité

La remarque a pris une dimension publique dans un contexte où la vie sentimentale d’Estelle Denis avait été largement commentée, notamment à la suite de sa séparation d’avec Raymond Domenech, événement qui avait rendu sa situation de célibataire très médiatisée au début des années 2020.

Le caractère direct de l’échange et la proximité affichée entre les deux animatrices ont contribué à la viralité de la séquence : la scène a été captée, relayée par les médias et commentée sur les réseaux. Si certains internautes et observateurs ont été choqués par la rudesse de la formulation, d’autres ont souligné qu’il s’agissait d’un trait de la franchise entretenue entre les deux femmes.

Aux yeux de Karine Le Marchand, la recommandation tenait à établir un dosage entre séduction et sobriété ; l’épisode souligne par ailleurs les tensions persistantes autour des jugements sociaux portant sur la manière dont les femmes s’affichent et se présentent en public. Sur le web, cette petite phrase continue de circuler comme l’un des exemples les plus parlants de son franc‑parler en matière de séduction.