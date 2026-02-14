Karine Le Marchand avec une valise pleine de médicaments après un bilan de santé inquiétant

Visage majeur de M6 et animatrice de longue date, Karine Le Marchand figure parmi les personnalités télé les plus appréciées des Français selon un sondage publié par TV Magazine, qui la place en neuvième position, entre Jean‑Luc Reichmann et Cyril Lignac. Connue pour son franc‑parler et pour incarner ses émissions, elle se retrouve cependant au centre d’une polémique liée à des propos tenus sur CNews le 9 février, et a dernièrement partagé des informations sur son état de santé qui ont suscité l’inquiétude de ses abonnés.

Visage majeur de M6 et animatrice de longue date, Karine Le Marchand figure parmi les personnalités télé les plus appréciées des Français selon un sondage publié par TV Magazine, qui la place en neuvième position, entre Jean‑Luc Reichmann et Cyril Lignac. Connue pour son franc‑parler et pour incarner ses émissions, elle se retrouve cependant au centre d’une polémique liée à des propos tenus sur CNews le 9 février, et a dernièrement partagé des informations sur son état de santé qui ont suscité l’inquiétude de ses abonnés.

Animatrice de L’Amour est dans le pré depuis 2009, Karine Le Marchand est présentée comme une figure d’appui auprès des agriculteurs et une personnalité engagée dans les problématiques du monde rural. Elle est également réalisatrice de documentaires à caractère sociétal, dont Les Nouveaux Français, 100 ans d’immigration, pour la promotion duquel elle était invitée sur la chaîne du groupe Bolloré lorsque ses interventions ont déclenché une vive réaction.

Après ces déclarations sur CNews, les députées Ersilia Soudais (LFI) et Léa Balage El Mariky (écologiste) ont saisi l’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel, au sujet des propos de l’animatrice.

Polémique médiatique et révélations sur sa santé

Lors de son passage médiatique pour évoquer son documentaire, Karine Le Marchand a tenu des propos qui ont été qualifiés de polémiques par certains interlocuteurs et qui ont entraîné le dépôt d’une saisine auprès de l’Arcom par des élues. La nature précise des déclarations ayant provoqué la réaction n’est pas détaillée intégralement dans les éléments rendus publics, mais la situation a pris de l’ampleur dans les médias.

Parallèlement à ces débats, l’animatrice a fait part de problèmes de santé détectés lors d’un bilan médical complet. Le 12 juillet 2025, elle a indiqué avoir découvert un taux de cholestérol qu’elle juge « un peu dangereux », ce qui la contraindra, selon ses propres mots, à prendre « des compléments alimentaires à vie ». Elle a précisé être soumise à un suivi et à des modifications de son alimentation.

Avant un départ en vacances, Karine Le Marchand a publié une story sur Instagram montrant le contenu de ses bagages, laquelle a inquiété ses abonnés. Dans cette séquence, elle évoque « la moitié de cette valise » remplie de médicaments prescrits par son médecin, une durée de traitement d’environ « un an et demi » et des aliments qu’elle doit supprimer, exprimant son dépit face à ces contraintes.

