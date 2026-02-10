Karine Le Marchand a retiré une demande de subvention de 117 460 € en PACA

Karine Le Marchand se retrouve de nouveau sous les projecteurs, non pour une séquence de L’amour est dans le pré, mais en raison d’une polémique ancienne autour d’une demande de subvention publique pour la rénovation énergétique d’une propriété privée. Cette actualité coïncide avec la diffusion de son documentaire « Les nouveaux Français, 100 ans d’immigration » sur M6 le 9 février 2026, suivi par 1,40 million de téléspectateurs entre 21h14 et 22h, selon Puremédias.

Animatrice et productrice reconnue, Karine Le Marchand est présente depuis plusieurs années dans le paysage audiovisuel français, appréciée pour son contact avec les agriculteurs et son engagement affiché sur les questions agricoles et environnementales. Au-delà de L’amour est dans le pré, elle multiplie les interventions publiques et les projets personnels liés à l’éco-responsabilité, se positionnant comme une voix médiatique sur ces sujets.

Installée dans le Sud-Est de la France, Karine Le Marchand a investi une propriété près d’Aix-en-Provence, le « Domaine des belles âmes », qu’elle présente comme un espace dédié au bien-être et à des pratiques de rénovation durable. Elle a également été, selon les éléments disponibles, désignée ambassadrice pour l’agriculture et l’éco-responsabilité par Renaud Muselier, alors président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La demande de subvention et la controverse autour des fonds publics

La polémique porte sur une demande de subvention déposée par sa société, Potiche Prod, auprès de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour financer une partie des études liées à la rénovation énergétique de son mas aixois. Le montant sollicité s’élevait à 117 460 €, soit près de la moitié du coût total des études estimées, et devait, selon la procédure régionale, être soumis au vote du conseil régional le 28 octobre 2021.

Initialement, cette aide semblait acceptée au niveau de la présidence régionale, mais la révélation du dossier a provoqué des réactions vives de la part des élus écologistes d’Europe Écologie – Les Verts. Ces derniers ont dénoncé la demande comme un usage inapproprié de l’argent public, qualifiant l’opération de « détournement de fonds publics pour le confort personnel de Karine Le Marchand au nom de l’urgence climatique », estimant difficilement justifiable l’octroi d’une somme publique pour la rénovation d’une demeure privée, même présentée comme ayant une vocation pédagogique.

Face à la montée des critiques et au retentissement sur les réseaux sociaux, Karine Le Marchand a finalement retiré sa demande de subvention et annoncé qu’elle renonçait à l’aide régionale pour poursuivre son projet sans cet appui. Le président de la Région PACA, Renaud Muselier, s’est ensuite exprimé en accusant les écologistes de diffamation et en menaçant de porter plainte, selon les informations rapportées.