Karin Viard : « Je suis dégueulasse », la boulimie a pourri son adolescence

À 60 ans , Karin Viard demeure une figure majeure du cinéma français et a récemment évoqué, avec la franchise qui la caractérise, une période de sa jeunesse marquée par la boulimie et un rapport difficile à son corps. Née à Rouen le 24 janvier 1966, l’actrice, récompensée par trois César et forte de plus de trente ans de carrière, s’est confiée dans des interviews sur le travail intérieur qui lui a permis de transformer sa relation à l’alimentation et à l’image de soi.

À 60 ans, Karin Viard demeure une figure majeure du cinéma français et a récemment évoqué, avec la franchise qui la caractérise, une période de sa jeunesse marquée par la boulimie et un rapport difficile à son corps. Née à Rouen le 24 janvier 1966, l’actrice, récompensée par trois César et forte de plus de trente ans de carrière, s’est confiée dans des interviews sur le travail intérieur qui lui a permis de transformer sa relation à l’alimentation et à l’image de soi.

Formée très jeune au théâtre puis arrivée à Paris à l’adolescence pour poursuivre la comédie, Karin Viard s’est imposée par sa capacité à alterner rôles dramatiques et comiques, de Haut les cœurs ! à La Famille Bélier. Son parcours professionnel est régulièrement accompagné d’un franc-parler médiatique qui a contribué à son image de personnalité sincère et directe auprès du public et de ses pairs.

Au fil des années, ses confidences ont attiré l’attention, notamment lorsqu’elle est revenue sur des épisodes difficiles de son adolescence et de sa vie d’adulte. Outre ses propos sur les blessures du passé, la comédienne a évoqué un accident récent : elle a été victime d’un traumatisme crânien après une chute à ski, information relayée dans la presse à l’occasion d’un reportage la montrant prise en charge médicalement.

Publicité

Un travail sur soi exposé dans les médias

Lors d’un entretien pour l’émission 50’ Inside en 2023 animé par Isabelle Ithurburu, Karin Viard a abordé sans détours la manière dont elle se parlait intérieurement quand elle était jeune. À la question de savoir si la jeune Karin serait fière de la femme qu’elle est devenue, elle a répondu affirmativement tout en mettant l’accent sur l’importance du travail sur soi. Dans cet échange, elle a évoqué ses années de boulimie et l’auto-dépréciation quotidienne : « tu te dis : ‘Ah t’es dégueulasse, t’es grosse…’ », a-t-elle confié, illustrant le niveau d’hostilité de son discours intérieur à l’époque.

La comédienne a aussi expliqué la stratégie qui l’a aidée à modifier ce discours. En se demandant si elle tiendrait les mêmes propos à une amie dans la même situation, elle a peu à peu appris à reformuler ses pensées négatives. Elle a insisté sur le rôle du questionnement personnel et du travail thérapeutique pour déconstruire des automatismes verbaux et psychologiques destructeurs.

Karin Viard a précisé que ce trouble du comportement alimentaire l’avait accompagnée « de la fin de son adolescence jusqu’à l’âge adulte », et que l’alimentation avait servi pour elle à « étouffer » des émotions qu’elle ne savait pas exprimer autrement. Elle a présenté ce processus comme un long chemin nécessitant une prise de conscience et un engagement personnel, rappelant qu’en tant qu’actrice elle a « travaillé sur [elle] » parce que cela faisait partie de son désir d’habiter pleinement son corps et sa vie.

Publicité