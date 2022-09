Kanye West avoue être accro au p0rno, « cela a détruit ma famille »

Plus de 7 mois après son divorce, Kanye West s’est finalement lâché sur la vraie raison qui se trouve à l’origine de sa séparation avec la star de téléréalité Kim Kardashian. Dans un post sur son Instagram, le rappeur connu pour sa franchise a fait quelques révélations.

Très actif sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram où il draine plusieurs millions d’abonnés, le légendaire rappeur Kanye West ne manque jamais l’occasion de faire parler de lui. Après avoir récemment fait la une des médias en raison de ses nombreuses attaques contre Pete Davidson, l’ancien amant de 28 ans de son ex épouse, Ye vient de faire une révélation très étrange.

En effet, Kanye West a révélé que c’est son addiction au porno qui a fait voler aux éclats son mariage avec la mère de ses enfants Kim Kardashian. L’auteur de Donda 2 s’est prêté à l’exercice de confession après avoir partagé une photo de Victoria Villarroel, l’ancienne assistante de Kylie Jenner dans son post Instagram ce jeudi 1er septembre 2022.

« Ne laisse pas Kris te faire faire Playboy comme elle l’a fait avec Kylie et Kim », a-t-il d’abord commencé avant d’ajouter: « Hollywood est un bordel géant. La pornographie a détruit ma famille. Instagram en fait la promotion. Je ne laisserai pas ça arriver à Northy et Chicago (ses filles) », a-t-il écrit en faisant ainsi référence à Kris Jenner, son ex belle-mère » qui suit ses filles dans tous leurs projets.

Dans un autre post Insta, le rappeur s’est adressé à Hillary Clinton, Mark Zuckerberg et Charlamagne tha God, avec qui il s’était disputé dans le passé. Il a ensuite déclaré subtilement qu’il veut se retirer d’Instagram.