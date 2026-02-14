Benin Web TV
Football
Kalulu reçoit un carton rouge contre l’Inter Milan en Série A (J25)
La Juventus doit désormais gérer la suite de la partie en infériorité numérique après l’exclusion de Pierre Kalulu. Le joueur a été renvoyé sur le banc par l’arbitre, laissant son équipe à dix contre onze.

Kalulu avait déjà reçu un carton jaune à la 32e minute. Dix minutes plus tard, il a écopé d’un second avertissement qui a automatiquement entraîné son expulsion du terrain.

L’action fautive s’est produite lors d’une contre-attaque de l’Inter : pour stopper une situation dangereuse en direction du but, le défenseur a commis l’intervention sanctionnée par le deuxième carton. À partir de ce moment, ses coéquipiers devront évoluer avec un homme en moins.

Impacts tactiques et enjeux immédiats

Cette exclusion oblige le staff turinois à repenser rapidement son organisation défensive afin de colmater les espaces et limiter les incursions adverses. L’Inter, quant à elle, dispose d’une opportunité pour intensifier la pression et exploiter les couloirs laissés voire provoquer des changements qui viseront à profiter de la supériorité numérique.

Sur le plan psychologique, la perte d’un élément à ce stade influence souvent le rythme du match : la Juventus pourrait être contrainte de temporiser et de privilégier la solidité collective, tandis que l’équipe milanaise cherchera à accélérer et créer des décalages. Les ajustements opérés dans les minutes qui suivent seront déterminants pour la physionomie du reste de la rencontre.

