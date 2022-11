Kalidou Koulibaly : « Ce que Sadio Mané nous a dit avant le match contre l’Equateur »

Kalidou Koulibaly était face à la presse mardi soir, après la victoire du Sénégal face à l’Equateur (2-1) en Coupe du monde. Et le capitaine des Lions de la Téranga a évoqué son coéquipier Sadio Mané, forfait pour le tournoi.

Il est sans doute le héros de la qualification du Sénégal en huitième de finale de la Coupe du monde 2022. Kalidou Koulibaly a en effet inscrit le but de la victoire face à l’Equateur (2-1) mardi, lors de la deuxième journée du groupe A.

Alors que les siens étaient virtuellement éliminés après le but de Moisès Caicedo à l’heure de jeu, le capitaine des Lions de la Téranga a pris ses responsabilités en redonnant l’avantage à son équipe, quelques minutes plus tard. Après un ballon mal renvoyé par Valencia sur un coup franc excentré botté par Gueye, le défenseur de Chelsea crucifiait Galindez d’un joli geste d’attaquant (1-2, 70e), pour son premier but en sélection.

En zone mixte après la rencontre, l’ancien joueur de Naples a exprimé sa fierté après avoir marqué son premier but pour son pays en 67 matchs. Le Lion sénégalais a révélé le message que Sadio Mané a adressé au groupe avant le début de la partie.

« Sadio Mané nous a envoyé un message d’encouragement en nous souhaitant bonne chance (…) Après la blessure de Sadio, les deux tiers du monde ont probablement cru que nous ne survivrions pas. Mais nous sommes une famille soudée et une équipe« , a-t-il déclaré au micro de BeIn sport.

Désormais qualifié, le Sénégal va désormais se concentrer sur son prochain défi: se qualifier pour les quarts de finale. Une mission tout aussi périlleuse puisque les poulains du sélectionneur Aliou Cissé affronteront en huitième de finale, l’Angleterre qui a massacré le Pays de Galles (3-0) mardi soir.