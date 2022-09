Kaka: « Neymar va être le leader du Brésil au Qatar 2022 »

Dans une interview accordée à Marca, l’ancien international brésilien, Kaka, a confié que Neymar sera le leader des siens lors de la prochaine Coupe du Monde, sans avoir trop la pression grâce à ses coéquipiers.

Plus que quelques semaines, et les meilleures nations du monde se réuniront au Qatar (20 novembre au 18 décembre) pour disputer la Coupe du Monde 2022. Cinq fois vainqueur de la compétition, le Brésil sera évidemment favori pour la victoire finale, avec son parterre de stars, notamment Vinicius Jr, Rodrygo, Roberto Firmino, Casemiro ou encore Thiago Silva. Mais celui qui sera le plus attendu, c’est sans doute Neymar. Auteur d’un début de saison canon avec le PSG, l’ancien attaquant du FC Barcelone semble tenir le bon bout pour arriver très affûté au Qatar.

Dans une interview accordée à Marca, l’ancien joueur du Milan AC ou encore du Real Madrid, Kaka, s’est exprimé sur le numéro 10 de la Seleção et pour lui, «Ney» aura moins de pression avec l’apport de ses nouveaux coéquipiers en sélection.

«Neymar va être le leader du Brésil au Qatar 2022 mais il est très important qu’il ait des joueurs comme Vinicius à ses côtés. Lors de la Coupe du monde 2018, Ney était le protagoniste absolu mais maintenant nous avons Vini, Raphinha, Richarlison, Antony… qui ne sont pas de jeunes promesses mais des joueurs confirmés. Vinicius, par exemple, est une star à Madrid et a marqué le but de la dernière finale de la Ligue des champions. Cela enlève un peu de pression des épaules de Neymar, et c’est quelque chose de très positif pour mener à bien nos objectifs,» a expliqué l’ancien numéro 10.

Pour rappel, au Qatar, le Brésil évoluera dans le groupe G. Les Auriverdes débuteront la conquête de leur sixième étoile contre la Serbie (24/11), avant d’affronter la Suisse (28/11) et le Cameroun (2/12).