Kadhy Touré : l’animatrice et actrice ivoirienne remporte le Nisa d’Or 2023

La célèbre animatrice et actrice Kadhy Touré vient de remporter un nouveau trophée, avec son film « Marabout Chéri ». C’était lors de la Nuit Ivoirienne du Septième Art et de l’Audiovisuel (Nisa).

L’édition 2023 de la prestigieuse cérémonie de distinction du monde du cinéma, dénommée la « Nuit Ivoirienne du Septième Art et de l’Audiovisuel (Nisa) », de la Conférence des Producteurs Audiovisuels de la Côte d’Ivoire, s’est tenue le samedi 18 novembre 2023. Et au cours de cette soirée, l’actrice et animatrice Kadhy Touré, de son vrai nom Kadidjata Touré a remporté le sacré prix Nisa d’Or 2023, avec son film « Marabout Chéri », réalisé en collaboration avec Luis Marquès.

Il faut noter que l’équipe de « Marabout chéri » a également raflé quatre autres prix à savoir :

Prix de la meilleure fiction long métrage

Prix de la meilleure interprétation féminine (Kadhy Toure)

Prix de la meilleure réalisation fiction long métrage (Kadhy Toure et Luis Marquès)

Prix de la meilleure Direction Photo (Abdul Aziz Diallo).

Ce film sorti en début d’année 2023, a connu un succès inédit dans les salles de cinéma de plusieurs pays africains.