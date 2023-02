Kadhy Toure: l’actrice ivoirienne révèle comment reconnaître désormais un homme infidèle

L’actrice et animatrice ivoirienne Kadhy Touré a récemment partagé son avis sur l’infidélité lors d’une interview. Selon elle, les femmes sont plus fortes que les hommes en matière d’infidélité.

Dans une interview accordée à Eloge Kuyo, l’animatrice et chroniqueuse de l’émission « Les femmes d’ici » diffusée sur la NCI, a expliqué que les femmes peuvent tromper leur partenaire et cacher leur infidélité pendant des années sans être détectées, tandis que les hommes auront plus de difficultés à le faire.

« Je pense que la femme est plus forte que l’homme dans l’infidélité, elle peut tromper son homme et très très bien cacher cela pendant des années sans que son homme ne le sache, alors que pour les hommes c’est difficile« , a-t-elle déclaré.

L’actrice poursuit en expliquant que les femmes peuvent facilement dissimuler leur infidélité. Elle a donc profité pour donner aux femmes une astuce qui pourra leur permettre de détecter désormais si son homme la trompe ou pas: « Si, une femme est très très observatrice, elle peur savoir tout de suite si son homme la trompe. Les hommes changent forcément lorsqu’ils deviennent infidèles« , a-t-elle révélé.

Très vite, ce point de vue de l’actrice ivoirienne a suscité des réactions mitigées sur la toile. Si certains internautes pensent également que les femmes ont une capacité de dissimulation plus élevée que les hommes lorsqu’il s’agit d’infidélité, d’autres par contres estiment que c’est plutôt l’homme qui est plus fort en matière d’infidélité.

Cependant, il est important de noter que l’infidélité ne devrait jamais être encouragée ou excusée. Les partenaires doivent être honnêtes et fidèles les uns envers les autres pour construire une relation saine et durable.