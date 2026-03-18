Kad Merad se moque du physique de Dany Boon

Kad Merad est passé du duo comique aux premiers rôles au cinéma, sans jamais rompre ses liens avec ses anciens partenaires. Révélé aux côtés d’Olivier Baroux dans le tandem Kad et O sur Comédie!, il a ensuite conquis le grand public grâce à Bienvenue chez les Ch’tis, film de Dany Boon qui a attiré plus de 20 000 000 d’entrées en 2008. Leur relation professionnelle, ponctuée de retrouvailles à l’écran et de moments publics complices, nourrit régulièrement l’actualité culturelle.

Les débuts de Kad Merad sont marqués par l’humour de duo. Avec Olivier Baroux, il enchaîne les sketchs fondés sur les oppositions de caractère et de jeu, avant de tenter le grand saut vers le cinéma. Ensemble, ils signent une parodie inspirée de Twin Peaks devenue culte : Mais qui a tué Pamela Rose ?. Rapidement, Kad Merad amorce une carrière en solo avec des seconds rôles remarqués, notamment dans Les Choristes, tandis qu’Olivier Baroux s’oriente davantage vers la réalisation, notamment avec la saga Les Tuche.

La carrière de Kad Merad se diversifie : comédie, drame, polar, et même mise en scène. Après son succès massif en 2008, il occupe le haut de l’affiche dans des films comme Faubourg 36, Mes stars et moi, Safari, Le Petit Nicolas, RTT et L’Italien. Il expérimente également des registres plus sombres avec L’Immortel et signe sa propre réalisation avec Monsieur Papa.

Retrouvailles avec Dany Boon : collaborations et scènes publiques

La collaboration avec Dany Boon occupe une place récurrente dans la trajectoire de Kad Merad. Après le triomphe de Bienvenue chez les Ch’tis, les deux acteurs se retrouvent à plusieurs reprises devant et derrière la caméra. En 2014, ils tournent ensemble la comédie médicale Supercondriaque. Quatre ans plus tard, ils remettent le couvert avec une sorte de suite spirituelle à leur succès initial, La Ch’tite Famille, où Kad interprète son propre rôle plutôt que le personnage sudiste de 2008. Leur partenariat se prolonge encore en 2023 avec La Vie pour de vrai. Ces projets n’ont toutefois pas retrouvé l’ampleur commerciale de leur « magnum opus ».

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