Kad Merad perd ses nerfs face à Isabelle Ithurburu

Kad Merad , âgé de 61 ans et à l’affiche de la comédie 100 millions !, s’est livré dans le portrait de la semaine de 50′ Inside sur TF1 le samedi 22 mars 2025. L’entretien mené par Isabelle Ithurburu a mis en lumière un visage à la fois chaleureux et tendu : l’acteur s’est montré visiblement agacé lorsque la conversation a abordé sa paternité.

À l’écran dans un rôle d’ouvrier syndicaliste ayant hérité d’une importante fortune, Kad Merad a accepté de revenir sur sa trajectoire et ses engagements. Révélé au grand public par Bienvenue chez les Ch’tis, l’acteur demeure apprécié pour sa bonhomie, mais l’entretien a aussi révélé une sensibilité marquée lorsque sont évoqués des sujets qui touchent à sa vie privée.

Kad Merad est père d’un fils unique, Kalil, né en 2004, fruit de son union avec l’écrivaine Emmanuelle Cosso. Il a par ailleurs été en couple avec Julia Vignali, relation qui a duré de 1992 à 2012 ; il est le beau-père de Luigi, le fils de Julia Vignali. Interrogé précédemment par Télé-Loisirs en juillet 2024, il avait reconnu les contraintes liées à sa notoriété : « Mon fils, c’est le fils d’un père qui voyage beaucoup, qui est célèbre, qui fait du cinéma » et « C’est beaucoup de handicaps pour un enfant« , tout en affirmant avoir toujours essayé d’être « très présent« . L’acteur dit privilégier la transmission de valeurs plutôt que des privilèges matériels.

Un père qui réagit face aux jugements extérieurs

Lors de l’entretien diffusé le 22 mars 2025, la discussion sur l’éducation de son fils a pris une tonalité vive. Visiblement excédé par des remarques reçues au fil des années, Kad Merad a exprimé son agacement face à l’ingérence perçue de proches et connaissances. Il a raconté son exaspération lorsque des visiteurs s’autorisent des critiques éducatives : « J’avais horreur, vous savez, quand les gens viennent chez vous et disent : ‘Mais tu le laisses faire ça ?’ Mais ça te pose quel problème ? Ça m’énerve, je vous le dis !«

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Le comédien a répondu avec fermeté aux accusations de laxisme : « J’entends des gens dire ‘Tu lui cèdes tout !’ Je réponds que c’est mon fils, qu’est-ce que vous voulez que je dise… C’est le mien et ça ne vous regarde pas ! » Par ces propos, il a mis en avant son refus que des jugements extérieurs dictent ses choix familiaux, et a manifesté la fierté d’un parent prêt à défendre son rôle auprès de son enfant.