Kad Merad, exploitant agricole en Saône-et-Loire : ses rares confidences

Invité de l’émission d’Anne‑Sophie Lapix sur RTL le 30 juin 2026 pour la promotion du film Permis de détruire, Kad Merad a surpris en révélant qu’il mène une seconde vie loin des plateaux : installé en Bourgogne, dans la Saône‑et‑Loire, il se présente désormais comme « acteur, exploitant agricole » et affirme élever des bovins charolais. Le comédien, présent à l’antenne aux côtés de Patrick Timsit, a précisé que son engagement agricole coïncidait avec un besoin de calme et d’espace, tout en rappelant que le film sort en salles le 1er juillet 2026.

Au micro, Kad Merad a défendu sa région d’adoption avec humour, assurant que le soleil de Bourgogne se trouvait « à l’intérieur des Bourguignons ». Il a expliqué que ce choix de vie résultait d’un « besoin viscéral » de tranquillité et d’un désir de se retrouver avec sa famille et ses amis. Le comédien a par ailleurs affirmé qu’il avait profité d’espaces disponibles pour relancer une exploitation jusque‑là à l’abandon.

Interrogé sur la nature précise de son activité, Kad Merad a indiqué qu’il élevait pour l’instant « des bovins, et plus particulièrement des charolaises ». Il a insisté sur son statut d’exploitant en apprentissage, précisant qu’il prend le temps de se renseigner et d’échanger avec les éleveurs locaux avant de développer davantage son projet, en soulignant les difficultés du métier, notamment dans le contexte climatique actuel marqué par la canicule.

De l’acteur à l’exploitant : précisions sur l’élevage et le projet

La race charolaise, qu’il cite, est historiquement liée à la région : originaire du secteur de Charolles en Saône‑et‑Loire, le bovin charolais est principalement destiné à la production de viande et constitue une référence de l’élevage bovin français. En évoquant des « bovins charolais », Kad Merad s’inscrit dans une filière locale qui mobilise des savoir‑faire d’élevage et des infrastructures spécifiques pour l’engraissement et la valorisation de la viande.

Sans détailler la taille ni l’organisation précise de son exploitation, l’acteur a expliqué qu’il avançait prudemment, en consultant les éleveurs et en se formant aux réalités du terrain. Il a reconnu la charge de travail et les aléas que représentent notamment les vagues de chaleur pour le bétail et l’activité agricole.

Ces révélations ont été faites dans le cadre de la promotion de Permis de détruire, comédie réalisée par Éric Fraticelli, dont la sortie est programmée le 1er juillet 2026. Tourné en Corse, le film met en scène deux amis — Dominique, un dentiste, et Olivier, un psychanalyste fraîchement divorcé — confrontés à leur intégration dans la culture insulaire, aidés par Santu, personnage interprété par le réalisateur ; il s’agit de la suite de Permis de construire, sorti en 2022.