Kaaris: Libéré après sa garde à vue, le rappeur porte plainte contre son ex-compagne

Le rappeur Kaaris, accusé de violences conjugales, a porté plainte à son tour contre son ex femme Linda P. après la levée de sa garde à vue ce jeudi 29 septembre 2022.

Kaaris est désormais libre de ses mouvements mais l’enquête se poursuit pour élucider l’affaire de violence conjugale dans laquelle est impliquée le rappeur. Il avait été placé en garde à vue le mercredi 28 septembre 2022 à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) après avoir été convoqué pour violences conjugales par le parquet d’Evry.

Selon 20 minutes, mercredi en fin d’après-midi, il a été confronté à son ex-compagne qui l’accuse de l’avoir violentée. « Après 8 heures de confrontations, où nous avons interrogé son accusatrice sur ses mensonges, le procureur a décidé de lever la garde à vue », ont confié ses avocats Yassine Maharsi et Yassine Yakouti. Selon eux, leur client était « serein et satisfait ».

Kaaris porte plainte à son tour « mensonges »

« Nous pensons que le parquet se donne quelques jours de réflexion vu la médiatisation du dossier et, sans aucun doute, il convoquera Kaaris devant le tribunal correctionnel d’Evry », ont déclaré les conseils de la plaignante, Adrien Gabeaud et Sema Akman.

Le rappeur Kaaris accuse son ex femme et mère de sa fille des « faits mensongers », et a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. D’après lui, Linda P. « a orchestré de toutes pièces les faits de violence qu’elle a par la suite dénoncé à l’autorité judiciaire » pour « exercer une forme de pression médiatique, juridique et financière ».

Une séparation difficile

Les faits remontent à janvier 2021 où en pleine séparation, Linda P. s’était rendue au nouveau domicile de Kaaris à Linas (Essonne) où elle était tombée alors sur sa compagne, Marion P., et avait cassé le rétroviseur de sa Fiat 500. De son côté, Marion avait répliqué en déposant une plainte pour harcèlement et dégradation de véhicule privé.

Outré par cet acte de violence de son ex-compagne sur sa nouvelle femme, le rappeur Kaaris serait sorti de la maison et aurait immédiatement bousculé Linda P.. Cette dernière insiste que Kaaris l’aurait forcée à se rendre dans le garage et fermer la porte derrière. C’est à ce moment dit-elle que Kaaris l’aurait alors frappé à coups de pied et de poing puis l’aurait mise au sol par une balayette. Elle aurait même été par la suite poussée en dehors du garage par son ex qui aurait jeté derrière elle ses ongles arrachés.