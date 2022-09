Juventus: Massimiliano Allegri au cœur de la tempête

Ce mercredi, la Juventus a été battue par Benfica (2-1) pour la deuxième fois en Ligue des champions. Pour la presse italienne, le responsable de ce mauvais début de saison des Turinois est l’entraîneur Massimiliano Allegri.

Malgré un mercato ambitieux avec les arrivées de poids lourds comme Angel di Maria, Paul Pogba ou encore Ardurik Milik, la Juventus connaît un début de saison compliqué. En championnat, les Turinois ont un bilan mitigé de deux victoires pour 4 matchs nuls en 6 rencontres. En Ligue des champions, les difficultés de la Vieille Dame sont encore plus évidentes, avec notamment deux défaites en deux sorties dans la reine des compétitions européennes. Les coéquipiers de Duvan Vlahovic ont d’ailleurs été battus ce mercredi par Benfica (1-2), devant leur public.

Et pour la presse italienne, le responsable n’est autre que l’entraîneur Massimiliano Allegri. A l’image du journal Tuttosport qui estime que «ça suffit», et que la défaite contre Benfica représente un «désastre». Si la qualification pour les 8es relèverait désormais du «miracle» toujours selon le quotidien, le Corriere dello Sport place carrément la Juve comme «hors-jeu» dans cette campagne de C1.

Le vestiaire piémontais ne serait pas non plus totalement à fond derrière son entraîneur. Après la rencontre contre Benfica, Angel Di Maria aurait dit à Milik, sorti à la 70e minute : « pourquoi t’a-t-il changé ? ». Des images qui ont enflammé les réseaux sociaux. Les critiques se sont alors abattus sur Allegri et ses choix tactiques.

Allegri soutenu par sa direction

Malgré les critiques et les mauvais résultats, Massimiliano Allegri conserve le soutien de sa direction et ne sera pas limogé toujours selon la presse italienne. Toutefois les dirigeants de la Vieille Dame sont «déçus» ou encore «inquiets» et s’attendent à voir des changements très rapidement. Contre Monza, le weekend prochain en championnat, Allegri devra donc conduire coûte que coûte son équipe vers la victoire, s’il ne veut pas être fragilisé davantage.

«Je ne me sens pas du tout en danger. Ces moments font partie du foot. C’est la première fois que nous perdons deux fois de suite dans cette compétition. À 2-1 le match était ouvert, il aurait pu se terminer à 3-1 ou 4-1. Nous aurions pu tout aussi bien faire match nul, mais c’est une performance en dessous des attentes», a confié le technicien italien en conférence de presse, après la défaite contre Benfica.