Juventus: les excuses d’Angel Di Maria, après son carton Rouge contre Monza

Expulsé lors de la défaite de la Juventus contre Monza (2-1) ce dimanche en Serie A, Angel Di Maria s’est excusé pour son coup de sang. L’argentin a posté un message sur ses réseaux sociaux pour la circonstance.

La Juventus Turin a enchaîné un 5e match sans victoire toutes compétitions confondues ce dimanche contre Monza, pourtant lanterne rouge de Serie A. Le gros fait du match a été l’expulsion d’Angel Di Maria à la 40è minute après un coup de sang. Poursuivi par le défenseur Izzo, l’Argentin s’est agacé et lui a mis un coup de coude violent dans le torse, sous les yeux de l’arbitre. Conscient de la gravité de son geste, l’ancien du PSG a posté un message d’excuses sur les réseaux sociaux.

«Je tiens à m’excuser auprès de tout le monde pour cette réaction inappropriée que j’ai eue sur le terrain. Quitter l’équipe à un moment si difficile dans le championnat nous a coûté le match. La défaite est entièrement de ma faute. Je suis tellement désolé. Je suis un professionnel mais aussi un être humain qui fait des erreurs et qui sait les admettre», a-t-il posté.

Mais Di Maria devra surtout se rattraper sur le terrain, en aidant son équipe à remonter la pente. Les Turinois s’enlisent de plus en plus dans la crise et la place de Massimiliano Allegri est plus que jamais menacée.

