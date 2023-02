Juventus: le club veut se débarrasser de Paul Pogba

Selon les informations rapportées par la Gazzetta dello Sport, la Juventus serait furieuse contre Paul Pogba. Le club italien réfléchirait même à un départ de son joueur.

Paul Pogba a fait son come-back à la Juventus l’été dernier, après un séjour de six ans à Manchester United. Cependant, son retour n’a pas été aussi réussi qu’il l’aurait souhaité en raison d’une série de pépins physiques qui l’ont tenu éloigné des terrains de football. Le joueur a même dû déclarer forfait pour la première moitié de saison des Turinois. Et alors qu’il avait effectué récemment son retour dans le groupe de Massimiliano Allegri, il a de nouveau rechuté.

Un enchaînement de pépins physiques qui commence par fatiguer la Juventus, qui a investi plus de 31 M€ pour Pogba, avec notamment un contrat de 4 ans assorti d’un salaire de 7 M€ par saison et d’une prime à la signature. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, le club en aurait marre des blessures à répétitions de la “Pioche” et envisagerait même de résilier le contrat de son joueur dans les mois à venir. Le laisser filer vers la MLS serait également une piste étudiée par le club piémontais.

“Malheureusement, quand un joueur est resté des mois sans activité, des douleurs apparaissent quand l’intensité de l’entraînement augmente… Il faut que son genou se réajuste, on doit naviguer à vue dans ce type de situations, personne ne fait de miracle”, déclarait pourtant récemment l’entraîneur de la Vieille Dame pour défendre son joueur, après sa nouvelle blessure. Paul Pogba devrait donc avoir une toute dernière chance avec son club, mais il faudra qu’il trouve le moyen de se débarrasser de ses pépins, au risque de prendre la porte.