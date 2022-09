Juventus: la sanction est tombée pour Di Maria, après son rouge contre Monza

Expulsé contre Monza, dimanche dernier en Serie A, Angel Di Maria va rater les deux prochains matchs de la Juventus.

La Juventus Turin a enchaîné un 5e match sans victoire toutes compétitions confondues ce dimanche contre Monza, pourtant lanterne rouge de Serie A. Le gros fait du match a été l’expulsion d’Angel Di Maria à la 40è minute après un coup de sang. Un geste pour lequel l’argentin a écopé de deux matchs de suspension, sanction infligée par la commission de discipline de la Ligue italienne.

Il ratera donc le duel contre Bologne le 2 octobre et surtout le choc contre l’AC Milan le 8 octobre. C’est une très mauvaise nouvelle pour Massimiliano Allegri, qui connaît un début de saison catastrophique avec la Juventus et qui doit remonter la pente dans les prochaines semaines s’il veut continuer à entraîner la Vieille Dame. En effet, les deux seules victoires acquises par la Juve (toutes compétitions confondues contre Sassuolo et La Spezia) l’ont été avec la présence de Di Maria dans le onze titulaire.

Pour rappel, poursuivi par le défenseur Izzo au cours de la rencontre, Angel Di Maria s’est agacé et lui a mis un coup de coude violent dans le torse, sous les yeux de l’arbitre. Un mauvais geste pour lequel l’ancien du Real Madrid, de Manchester United et du PSG s’est excusé sur son compte Instagram.

«Je tiens à m’excuser auprès de tout le monde pour cette réaction inappropriée que j’ai eue sur le terrain. Quitter l’équipe à un moment si difficile dans le championnat nous a coûté le match. La défaite est entièrement de ma faute. Je suis tellement désolé. Je suis un professionnel mais aussi un être humain qui fait des erreurs et qui sait les admettre», a-t-il posté.