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Juventus : Khéphren Thuram forfait jusqu’en 2027

La Juventus devra se passer de Khéphren Thuram pendant plusieurs mois. Le milieu de terrain français de 25 ans va subir une intervention chirurgicale au genou à Lyon, opéré sous arthroscopie par le spécialiste Bertrand Sonnery-Cottet, après l’échec des traitements conservateurs suivis ces derniers mois, a rapporté La Gazzetta dello Sport.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
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Juventus : Khéphren Thuram forfait jusqu’en 2027
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Thuram souffre depuis la fin de la saison dernière d’un syndrome fémoro-patellaire accompagné d’une chondropathie rotulienne. Les douleurs persistantes l’ont contraint à manquer l’intégralité des matches amicaux de la préparation estivale, avant de rester sur le banc lors des premières journées de championnat.

Selon La Gazzetta dello Sport, son indisponibilité devrait atteindre au moins quatre mois, ce qui repousse son retour à la compétition à 2027.

Cette absence constitue un nouveau coup dur pour l’entraîneur Luciano Spalletti, qui doit également composer sans Kenan Yildiz, opéré récemment du pied gauche.

Sarr en option, mais pas encore prêt

Pour pallier ce manque au milieu de terrain, la Juventus pourra s’appuyer sur sa recrue estivale Pape Matar Sarr, arrivé de Tottenham. L’international sénégalais doit toutefois encore retrouver l’intégralité de ses moyens après une blessure musculaire contractée avant son transfert.

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