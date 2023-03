Juventus-Fribourg: Pogba écarté du groupe turinois pour raisons disciplinaires

Selon les informations de Goal Italie, Paul Pogba a été écarté du groupe de la Juventus pour la réception de Fribourg ce jeudi en Ligue Europa. Des raisons disciplinaires ont été évoquées.

Absent des pelouses depuis juillet dernier, à cause d’une grave blessure, Paul Pogba a effectué son retour à la compétition avec la Juventus, la semaine dernière. Une excellente nouvelle pour l’international Français qui ne va pourtant pas enchaîner. En Effet, l’ancien milieu de terrain de Manchester United n’a pas été retenu par son entraîneur Massimiliano Allegri dans le groupe pour la réception de Fribourg ce jeudi en huitième de finale aller de la Ligue Europa. Et cette absence n’est pas due à une nouvelle blessure.

En effet, Paul Pogba a été écarté du groupe turinois pour des raisons disciplinaires, comme le rapporte Goal Italie. Une information confirmée par une source interne du club, jointe par l’AFP. Selon cette source, Pogba est arrivé en retard mercredi soir au rassemblement de l’équipe organisé pour préparer la rencontre contre Fribourg. Une punition qui va sans doute freiner la Pioche dans son processus pour retrouver son niveau de jeu.

À noter qu’à part Paul Pogba, tous les autres cadres de la Juve sont présents pour disputer cette rencontre de la Ligue Europa. On retrouve notamment Angel Di Maria, auteur d’un triplé contre Nantes en barrages pour qualifier son équipe. Il y a également le buteur serbe Vlahovic, et les anciens Bonucci et Cuadrado.

Le groupe de la Juventus contre Fribourg