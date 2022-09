Juventus: Cristiano Ronaldo donne des maux de tête à la Vieille Dame

Pus d’un an après son départ de Turin, après trois saisons mitigées chez les Bianconeri, Cristiano Ronaldo continue de plomber la Juventus, au moins les comptes de la Vieille Dame.

En quête de son deuxième titre en Ligue des champions après le sacre de 1996, la Juventus a signé en 2018 Cristiano Ronaldo qui s’est engagé avec les Bianconeri en provenance du Real Madrid. Avec sa casquette de cinq C1 remportés, la star portugaise était annoncée comme celui qui conduirait la Vieille Dame sur le toit de l’Europe. Sauf qu’après trois saisons, le club italien ne soulèvera aucun trophée continental. Certes, le quintuple Ballon d’Or a inscrit 101 buts et délivré 22 passes décisives au cours de son périple à Turin, mais pas de Coupe aux grandes oreilles. Pire pour la Juventus, CR7 s’est envolé l’année suivante à Manchester United, retrouver ses premiers amours.

Un passage raté qui aura régressé la Juve sur le plan sportif mais surtout continue de hanter l’écurie italienne, au moins les comptes du club du Piémont. En effet, un an après le départ de l’ancien madrilène, Exor, la holding de la famille Agnelli qui détient plus de 60% du club, a dévoilé les chiffres du deuxième semestre de la saison 2021-2022. Sur la période entre janvier et juin 2022, les pertes atteignent 132 millions d’euros pour un montant total estimé entre 240 et 250 millions d’euros en ajoutant les pertes du premier semestre de la saison.

Exor explique ce gouffre financier par les grosses pertes des revenus du stade mais aussi dans les frais toujours pesants du passage de Cristiano Ronaldo au club. La star portugaise a pourtant quitté le club en 2021 mais les importantes dépenses liées à son passage (salaires, primes…) apparaissent encore dans les documents financiers du club. Lors de ses trois années à Turin, CR7 touchait 30 millions d’euros par an en salaire.