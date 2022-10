Juventus : bonne nouvelle pour Paul Pogba

Selon les informations rapportées par Sky Sports, Paul Pogba a repris la course ce lundi matin et devrait être de retour avec la Juventus dans un mois.

Le retour de Paul Pogba à la Juventus, cet été, a été entaché par une blessure du Français au ménisque, le forçant à s’éloigner des terrains pour plusieurs semaines. Pour revenir au plus vite, l’ancien milieu de Manchester United, a préféré suivre une thérapie plus tôt que de passer sur le billard, dans un premier temps, avant de finalement se faire opérer. Et l’international français est en train de voir le bout du tunnel.

En effet, selon les informations rapportées par Sky Sports, la Pioche a repris la course ce lundi, de très bon augure pour un retour du français sur les pelouses. D’ailleurs, le média italien précise que le champion du monde 2018 pourrait retrouver les terrains avec la Juventus d’ici un petit mois. Une très bonne nouvelle pour Pogba, qui devrait être remis à tant pour la Coupe du monde (20 novembre au 18 décembre) avec la France, lui qui était annoncé incertain pour la compétition après son opération. Mais il devra encore gagner sa place pour le Qatar et le sélectionneur Didier Deschamps ne lui fera pas de cadeau.

«Venir pour venir, même lui (Pogba) ne veut pas ça. Même s’il le voulait je dirais non. Ce n’est pas concevable. Les joueurs qui seront là seront tous prêts à jouer. Il peut y avoir des disparités sur le plan athlétique. c’est déjà arrivé. Cette question est aussi pour la concurrence. Paul ne viendra pas parce qu’il fait partie des cadres. Ça n’a pas de sens. Ceux qui seront sélectionnés seront aptes à répondre à ces exigences-là», a-t-il déclaré en conférence de presse fin septembre.