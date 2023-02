Juventus: Allegri rend hommage à Di Maria, auteur d’un triplé contre Nantes

Après la qualification de la Juventus contre Nantes ce jeudi soir en huitième de finale de la Ligue Europa, l’entraîneur Massimiliano Allegri a rendu hommage à Angel Di Maria grand artisan de cette victoire.

Lors du barrage retour de la Ligue Europa opposant la Juventus Turin au FC Nantes (1-1, 3-0), Angel Di Maria, milieu offensif âgé de 35 ans, a réalisé un triplé retentissant pour permettre à son équipe de se qualifier pour les huitièmes de finale de la C3. Sa performance exceptionnelle a été saluée par toute la planète foot. Son entraîneur, Massimiliano Allegri, a également salué la prestation XXL de son attaquant.

« Ce n’était pas un match facile, le public a beaucoup poussé. Nous avons joué un bon match, et nous avons eu un avantage à 11 contre 10. Et bien évidemment, Di Maria est un champion, il permet d’élever le niveau de l’équipe« , a reconnu le technicien italien au micro de Sky Italia et relayé par Maxifoot.

Désormais, Angel Di Maria doit enchaîner en championnat pour aider son club à accrocher une place européenne en fin de saison. Tombés en bas du classement, après avoir écopé de 15 points de retrait, les Turinois ont enchaîné les victoires pour se retrouver à la septième place de Serie A, à 10 points du 5è, la Lazio.