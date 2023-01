Juventus: Allegri relativise la déroute contre Naples

En conférence de presse, après la défaite (5-1) subie contre Naples en Serie A ce vendredi soir, l’entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri refuse de s’alarmer.

Impressionnante depuis plusieurs semaines, avec une série de 7 matchs sans défaites toutes compétitions confondues, la Juventus a été balayée sur la pelouse de Naples (5-1) ce vendredi soir en ouverture de la 18è journée du championnat italien. Une défaite logique pour l’entraîneur turinois, Massimiliano Allegri, qui a tenté de relativiser après la partie.

« Nous sommes arrivés à ce match avec moins d’énergie. Bravo au Napoli, qui mérite amplement sa victoire. C’est une défaite plus que méritée. Le Napoli prouve que c’est actuellement l’équipe la plus forte. Il faut maintenant se relever et repartir de l’avant, surtout ne pas se démoraliser pour reprendre notre chemin, continuer à grandir. N’oublions pas que nous sortons d’une série de huit victoires de suite. Il vaut mieux perdre une fois 5-1 que cinq fois 1-0« , a jugé le manager piémontais en conférence de presse et relayé par Maxifoot.

« Ce sont des soirées qui arrivent dans une saison. Il n’y a rien à faire, quand ça ne tourne pas pour toi… Cela me donne presque envie de sourire tellement rien n’a été en notre faveur. Nous avons commis des erreurs, c’est vrai, mais rien n’a voulu nous sourire. On a tout payé cash. Il y a toujours un match dans l’année où l’adversaire marque à chaque fois qu’il frappe« , a ajouté Allegri.

Cette défaite est tout de même une très mauvaise opération pour la Juventus, qui pourrait dégringoler en cas d’un bon résultat de l’Inter Milan contre Hellas Vérone. Lors de la prochaine journée, la Vieille Dame va tenter de se relancer contre l’Atalanta au Juventus Stadium.