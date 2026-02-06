Juventus affronte la Lazio en Serie A pour la 24e journée

La Serie A entre dans son 24e week-end de compétition et propose un programme chargé. Parmi les rencontres retenues, celle qui mettra aux prises la Juventus et la Lazio attire particulièrement l’attention.

Ce rendez-vous est fixé au dimanche 8 février 2026, coup d’envoi prévu à 19h45 UTC, et se déroulera à l’Allianz Stadium de Turin. Actuellement, la Juventus pointe au 4e rang du classement tandis que la Lazio se situe en 8e position.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées cette saison et c’est la Lazio qui l’a emportée 1-0. Depuis l’histoire commune des confrontations, la Juventus compte l’avantage : sur 50 duels, elle a signé 31 succès, contre 11 victoires pour la Lazio et 8 matches nuls.

Programme détaillé de la 24e journée

Vendredi 6 février — 19h45 GMT : Héllas Vérone accueille Pise.

Samedi 7 février — 17h00 GMT : Genoa reçoit Naples. À 19h45 GMT, Fiorentina affronte Torino.

Dimanche 8 février — 11h30 GMT : Bologne contre Palerme. À 14h00 GMT, Lecce reçoit Udinese. À 17h00 GMT, Sassuolo se mesure à l’Inter Milan. Enfin, à 19h45 GMT, la Juventus reçoit la Lazio au Turin.

