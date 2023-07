Justice: Benjamin Mendy jugé non-coupable de viol et de tentative de viol

- Publicité-

Le tribunal de Chester a rendu son verdict ce vendredi, pour les accusations de viol et de tentative de viol pour lesquelles Benjamin Mendy était jugé depuis fin juin. Et le footballeur est déclaré non coupable de toutes ces charges, rapporte RMC Sport.

Le footballeur international français Benjamin Mendy, était soumis à un nouveau procès depuis la fin du mois de juin, après avoir été acquitté de la plupart des charges qui pesaient contre lui dans un premier procès, concernant deux accusations de viol et tentative de viol pour lesquelles le jury n’avait pas pu parvenir à un verdict lors du premier procès. Ce vendredi, le tribunal de Chester a rendu son verdict dans ce deuxième procès. Et le défenseur âgé de 28 ans a été jugé non coupable de ces deux dernières charges.

Quelques minutes après l’annonce du verdict, Jenny Wiltshire, avocate du joueur, s’est exprimée. « Benjamin Mendy souhaite remercier les membres du jury de s’être concentrés sur les preuves dans ce procès, plutôt que sur les rumeurs et les insinuations qui ont suivi cette affaire depuis le début. C’est la deuxième fois que M. Mendy est jugé et déclaré non coupable par un jury. Il se réjouit que les deux jurys aient rendu des verdicts corrects.« , a-t-elle déclaré, citée par le Manchester Evening News.

🔴 La Chester Court a rendu son verdict ce vendredi: Benjamin Mendy a été déclaré non-coupable de viol et de tentative de viol.https://t.co/Ez5qEaqZEP pic.twitter.com/6VkxzMPKuh — RMC Sport (@RMCsport) July 14, 2023 - Publicité-

Avant de poursuivre: « Cela fait presque trois ans que la police a commencé à enquêter sur cette affaire. Benjamin Mendy s’est efforcé de rester fort, mais la procédure a inévitablement eu un impact important sur lui. Il remercie tous ceux qui l’ont soutenu tout au long de cette épreuve et demande à présent à ce que son intimité soit respectée afin qu’il puisse commencer à reconstruire sa vie. » Une fois le verdict prononcé, le footballeur s’est montré très ému.

Articles similaires