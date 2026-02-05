Julien Lieb , révélé par la Star Academy et actuellement candidat de la 15e saison de Danse avec les stars sur TF1, a dévoilé ce jeudi 5 février 2026 le titre de son nouveau single, BPM , dont le clip met en scène sa partenaire de danse dans l’émission, la professionnelle Elsa Bois . Le projet, publié sur les réseaux du chanteur, marque la première collaboration artistique officielle entre les deux participants de la saison en cours.

Julien Lieb, révélé par la Star Academy et actuellement candidat de la 15e saison de Danse avec les stars sur TF1, a dévoilé ce jeudi 5 février 2026 le titre de son nouveau single, BPM, dont le clip met en scène sa partenaire de danse dans l’émission, la professionnelle Elsa Bois. Le projet, publié sur les réseaux du chanteur, marque la première collaboration artistique officielle entre les deux participants de la saison en cours.

Connu du grand public pour sa participation au télé-crochet, Julien Lieb se fait remarquer ces dernières semaines autant sur le parquet de TF1 que par ses activités musicales. Associé à Elsa Bois pour la compétition, il a ouvert la 15e saison de Danse avec les stars aux côtés d’autres binômes et multiplie les répétitions hebdomadaires pour préparer ses prestations. À présent, leur duo se prolonge hors plateau par un projet audiovisuel publié en début février.

Dans sa publication accompagnant la sortie du clip, Julien Lieb explique avoir voulu rendre hommage aux années 1990 et remercie Elsa Bois pour sa participation. Le message, relayé sur son compte Twitter et autres réseaux, précise: « J’aime les années 90 alors que je n’y suis jamais allé, donc on en a fait ce clip BPM dans cet esprit, à l’occasion de ma participation à Danse avec les stars 15è saison ! Merci à Elsa Bois, ma partenaire dans l’émission, pour sa participation à ce clip officiel, désormais disponible ! » Les premiers retours des abonnés, cités sous la publication, se montrent enthousiastes.

Publicité

BPM : une collaboration artistique entre partenaires de danse

Le clip de BPM adopte une esthétique nostalgique inspirée des années 1990, selon le message du chanteur. Il s’agit de la première apparition d’Elsa Bois dans un projet musical officiel aux côtés de Julien Lieb, en dehors du cadre strictement chorégraphique de Danse avec les stars. La mise en ligne du clip a été accompagnée de commentaires positifs d’abonnés qui saluent la présence de la danseuse et la direction artistique du projet.

La discussion autour de cette collaboration intervient alors qu’Elsa Bois fait régulièrement l’objet d’interrogations médiatiques au sujet de sa vie privée. Lors d’une précédente saison du concours, la danseuse avait été partenaire du nageur Florent Manaudou, une association qui avait alimenté des spéculations sur une relation amoureuse entre les deux. Ces rumeurs reposaient principalement sur leur complicité affichée pendant la compétition.

Ni Elsa Bois ni Florent Manaudou n’ont confirmé l’existence d’une relation amoureuse. Les deux sont apparus récemment complices lors d’un passage à la Fashion Week de Paris, relançant l’attention des médias, sans pour autant émettre de déclaration publique. Lors des apparitions photographiques, aucun échange de baiser n’a été constaté entre eux.