Julien Courbet : grosse frayeur et quiproquo à son domicile après le cri « Il y a quelqu’un sur le toit »

Julien Courbet a annoncé sur son compte X deux épisodes récents qui l’ont surpris : une fausse information annonçant sa mort et une frayeur domestique provoquée par une partie de Fortnite de son fils. Ces faits, rendus publics début mars 2026, interviennent alors qu’Emmanuel Macron a demandé une étude pour évaluer les effets des jeux vidéo sur les jeunes, et sont relayés par l’animateur sur ses réseaux sociaux.

Julien Courbet a annoncé sur son compte X deux épisodes récents qui l’ont surpris : une fausse information annonçant sa mort et une frayeur domestique provoquée par une partie de Fortnite de son fils. Ces faits, rendus publics début mars 2026, interviennent alors qu’Emmanuel Macron a demandé une étude pour évaluer les effets des jeux vidéo sur les jeunes, et sont relayés par l’animateur sur ses réseaux sociaux.

Le premier incident concerne une « fake news » publiée il y a quelques jours, affirmant que Julien Courbet était décédé « à 60 ans d’un infarctus massif ». L’animateur a choisi d’annoncer lui‑même l’information sur X, écrivant : « C’est arrivé il y a quelques jours je tenais à vous l’annoncer aujourd’hui moi‑même ! ». Le post de Courbet a suscité une série de réactions d’internautes, mêlant ironie et étonnement, et a permis de démentir la fausse nécrologie.

Le second épisode s’est produit le lundi 2 mars 2026. Selon le message publié par l’animateur, une partie de Fortnite jouée par son fils a déclenché une alerte domestique : des cris entendus à l’intérieur du logement l’ont poussé à sortir pour vérifier s’il y avait une intrusion. Après vérification, il a constaté qu’aucune effraction n’avait eu lieu et a expliqué avoir compris qu’il s’agissait d’une méprise liée au jeu en ligne.

Publicité

La confusion provoquée par une partie en ligne

Dans son post, Julien Courbet détaille la scène : « Tout d’un coup j’entends ton fils hurler ‘attention il y a quelqu’un sur le toit’. Vu qu’il y a un max de cambriolages dans le quartier, je me précipite dehors pour regarder, il n’y a rien. Je rentre et je comprends la méprise ! Jeu en ligne. » Le message, publié sur X le 2 mars 2026, est accompagné de la précision selon laquelle son fils cherchait à décrocher le « Top 1 » dans le célèbre mode Battle Royale d’Epic Games.

L’animateur a ainsi expliqué avoir été alerté par la voix de son fils au cours d’une partie et avoir agi par précaution en vérifiant immédiatement l’extérieur de son domicile. À son retour, il a compris que l’exclamation provenait du jeu et non d’une situation réelle.

Ces deux publications ont été largement partagées et commentées sur les réseaux sociaux. Le rappel des circonstances entourant la fausse annonce de décès et la confusion liée à une partie en ligne figure dans les messages diffusés par Julien Courbet sur sa page X, où il a répondu à certains commentaires d’internautes.