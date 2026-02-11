Julie, première candidate dévoilée de la nouvelle saison de Mariés au premier regard

Le programme « Mariés au premier regard » revient sur M6 à partir du 23 février , chaque lundi à 21h10 et en streaming. La chaîne a débuté la promotion de la dixième saison en dévoilant le portrait, le 11 février, d’une des premières candidates révélées : Julie , mère d’une petite fille, dont le parcours intime — marqué par des relations sous emprise — est présenté comme central à son passage dans l’émission.

Le programme « Mariés au premier regard » revient sur M6 à partir du 23 février, chaque lundi à 21h10 et en streaming. La chaîne a débuté la promotion de la dixième saison en dévoilant le portrait, le 11 février, d’une des premières candidates révélées : Julie, mère d’une petite fille, dont le parcours intime — marqué par des relations sous emprise — est présenté comme central à son passage dans l’émission.

Lors de la présentation, Julie revient sur ses relations passées et décrit des schémas qui se sont répétés. Elle explique notamment que sa « première grande relation » impliquait un écart d’âge important et un rapport de domination : l’homme avait treize ans de plus et « il me dictait comment me comporter, comment coiffer mes cheveux », détaille-t-elle, ajoutant que, pour la déstabiliser, il la rabaissait en lui disant « que j’étais bête ». Ces témoignages traduisent, selon ses propres mots, une perte progressive de confiance et une adaptation de sa personnalité aux attentes de son compagnon.

La seconde relation a reproduit des déséquilibres similaires. Julie indique être tombée amoureuse d’un homme de quinze ans son aîné, qui deviendra le père de sa fille, mais précise que « je suis retombée dans la même galère ». Malgré la construction d’une famille, les déséquilibres ont perduré et elle a finalement demandé le divorce pour se protéger elle et son enfant. Elle affirme aujourd’hui ne plus vouloir de relation avec un homme ayant dix ou quinze ans de plus qu’elle, considérant cet écart comme « trop de décalage ».

Une femme marquée par des relations déséquilibrées

Depuis son divorce, Julie dit avoir pris du recul : elle est célibataire depuis quatre ans et décrit ce célibat comme assumé et protecteur. « Je ne me laisse pas approcher », confie-t-elle, précisant que cette réserve ne signifie pas un renoncement à l’amour mais l’établissement de limites claires. Elle affirme avoir appris, au fil du temps, à repérer les signaux d’alerte liés à l’emprise et à préserver son indépendance émotionnelle.

Le choix de rejoindre « Mariés au premier regard » s’inscrit pour elle dans une volonté de rompre avec ses habitudes amoureuses. La candidate explique qu’en confiant son destin amoureux aux experts de l’émission et à une approche présentée comme scientifique, elle cherche à sortir des schémas répétitifs qui ont marqué sa vie sentimentale. L’émission est présentée comme un cadre structuré dans lequel des professionnels analysent la personnalité et les besoins des participants afin de proposer des mises en relation encadrées.

Pour Julie, l’enjeu déclaré est double : retrouver un partenaire équilibré et offrir un modèle relationnel plus sain à sa fille. Le portrait diffusé par la chaîne entend montrer cette détermination au moment du lancement de la saison 10, programmée à partir du 23 février sur M6 et disponible en streaming.