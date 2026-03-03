Julia Vignali évoque arrêter le sexe pendant trois mois

Julia Vignali , figure bien connue du paysage audiovisuel français et épouse de l’acteur Kad Merad , a récemment fait une confidence remarquée à l’antenne de Télé Matin en 2023, évoquant sans détour une contrainte inhabituelle dans le cadre d’un régime préparatoire à un marathon : « Et elle ne vous a pas dit non plus qu’il fallait arrêter le sexe pendant les trois prochains mois ? ». Ce propos, tenu lors d’un sujet sur la diététique, a suscité la surprise des participants au plateau et relance l’intérêt pour le parcours d’une animatrice passée par la comédie et plusieurs chaînes du service public et privé.

Julia Vignali, figure bien connue du paysage audiovisuel français et épouse de l’acteur Kad Merad, a récemment fait une confidence remarquée à l’antenne de Télé Matin en 2023, évoquant sans détour une contrainte inhabituelle dans le cadre d’un régime préparatoire à un marathon : « Et elle ne vous a pas dit non plus qu’il fallait arrêter le sexe pendant les trois prochains mois ? ». Ce propos, tenu lors d’un sujet sur la diététique, a suscité la surprise des participants au plateau et relance l’intérêt pour le parcours d’une animatrice passée par la comédie et plusieurs chaînes du service public et privé.

Née à Paris et sortie d’une école de commerce à Grenoble, Julia Vignali a débuté sa vie professionnelle dans le marketing au sein du label Polydor avant de s’orienter vers la télévision. Elle a fait ses armes sur MCM puis a multiplié les expériences comme comédienne, apparaissant notamment dans des séries telles que Le Lycée et La Vie devant nous, avant d’obtenir un rôle récurrent dans Seconde chance diffusée sur TF1 à la fin des années 2000.

Sa trajectoire l’a ensuite menée devant et derrière les caméras des grandes antennes françaises : Miss Météo sur Canal+, animatrice des Maternelles sur France 5, passage sur M6 où elle a pris la suite de Faustine Bollaert pour présenter Le Meilleur pâtissier, puis retour sur les chaînes du service public avec Télé Matin sur France 2 et, ultérieurement, la présentation d’Affaire conclue en remplacement de Sophie Davant.

Carrière, vie privée et apparitions communes à l’écran

Sur le plan privé, Julia Vignali partage sa vie avec Kad Merad : le couple s’est uni en 2022 à Mary, en Saône-et-Loire. Leur relation, très médiatisée, remonte à plusieurs années et a été remarquée dès 2016 lors de leur apparition conjointe aux Magritte du cinéma en Belgique. Ensemble, ils ont également collaboré professionnellement à l’écran.

Julia Vignali a côtoyé Kad Merad dans plusieurs productions cinématographiques : elle figure au générique de Brillantissime, La Ch’tite Famille et Le Doudou, ce dernier film les mettant en scène en tant que couple marié. Ces collaborations renforcent la visibilité du tandem, tant sur les plateaux télé que sur grand écran.

Avant son union avec Kad Merad, Julia Vignali a été mariée en 2012 puis divorcée deux ans plus tard. Elle est mère d’un fils, Luigi, issu d’une première union avec un scénariste.

