Julia Vignali déprogrammée sur France 2 pendant les JO d’hiver

Julia Vignali voit la diffusion d’Affaire conclue interrompue temporairement sur France 2 en raison des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, qui débutent le vendredi 6 février. Les épisodes inédits ne reviendront à l’antenne que le mardi 24 février, après une semaine de programmation modifiée et de rediffusions qui pèsent sur l’audience de l’émission.

Julia Vignali voit la diffusion d’Affaire conclue interrompue temporairement sur France 2 en raison des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, qui débutent le vendredi 6 février. Les épisodes inédits ne reviendront à l’antenne que le mardi 24 février, après une semaine de programmation modifiée et de rediffusions qui pèsent sur l’audience de l’émission.

Selon Toutelatélé, la pause imposée par la couverture des JO entraîne un décalage de la reprise des inédits : une rediffusion est programmée le lundi 23 février avant de céder, à 17h10, la place à une émission spéciale intitulée Les JO d’hiver : la France célèbre ses champions. L’animatrice Julia Vignali partage cette mise à l’arrêt avec d’autres visages de France 2, comme Faustine Bollaert, dont le magazine Ça commence aujourd’hui est également déprogrammé temporairement.

Affaire conclue reste un rendez-vous quotidien de France 2 mais traverse une période de baisse d’audience. L’unique numéro inédit diffusé ce jeudi n’a réuni qu’environ un million de téléspectateurs et, sur un an, l’émission enregistre une chute de 33% de son audience. La fréquence accrue des rediffusions, liée à des impératifs budgétaires, est citée comme l’une des causes de cette érosion d’audience et contribue à une programmation qualifiée d’erratique par une partie du public.

Publicité

Julia Vignali perd du terrain, Caroline Margeridon résiste

Lancée en août 2017, Affaire conclue est un programme consacré à l’expertise et à la vente d’objets anciens ou de collection, visant notamment à remettre au goût du jour des artistes et des pièces oubliés. L’émission a bâti sa popularité sur la combinaison entre expertise des commissaires-priseurs et compétition amicale entre acheteurs.

Parmi les acheteurs réguliers, Caroline Margeridon figure parmi les plus emblématiques : elle est présente à l’émission depuis janvier 2018. Le casting d’acheteurs comprend également des visages historiques comme Stéphane Vanhandenhoven, Anne‑Catherine Verwaerde et Bernard Dumeige. Cette saison, le plateau a aussi accueilli de nouveaux venus, à l’instar de Tristan Le Pors.

Du côté des commissaires-priseurs et experts, des noms récurrents structurent le programme depuis plusieurs années : Harold Hessel, Enora Alix ou encore Marie Renoir font partie des intervenants qui donnent le tempo des ventes depuis près d’une décennie.