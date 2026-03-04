Julia Paredes recadre Matthieu Delormeau en direct dans TBT9

Les tensions régionales et des frappes attribuées à l’Iran visant Dubaï ont déclenché une vive réaction sur les réseaux sociaux, où des influenceurs basés aux Émirats arabes unis ont partagé images d’explosions, stories alarmantes et appels au rapatriement. Ces publications ont polarisé l’opinion : entre réactions inquiètes, moqueries et critiques ciblant des comportements jugés inappropriés au regard de la situation, notamment la poursuite de placements de produits alors même que la ville était touchée.

Les tensions régionales et des frappes attribuées à l’Iran visant Dubaï ont déclenché une vive réaction sur les réseaux sociaux, où des influenceurs basés aux Émirats arabes unis ont partagé images d’explosions, stories alarmantes et appels au rapatriement. Ces publications ont polarisé l’opinion : entre réactions inquiètes, moqueries et critiques ciblant des comportements jugés inappropriés au regard de la situation, notamment la poursuite de placements de produits alors même que la ville était touchée.

La séquence a été relayée massivement, alimentant un débat sur la responsabilité des créateurs de contenu en période de crise. Certains abonnés ont manifesté de la compassion pour les influenceurs exposés, tandis que d’autres les ont accusés de dramatiser ou de profiter de l’émotion. Parmi les personnalités pointées du doigt figurent notamment Maeva Ghennam, dont la publication de contenus commerciaux a déclenché une vague d’indignation en ligne, selon les échanges publics et les réactions sur les plateformes sociales.

Plusieurs figures du web francophone ont repris ce débat et critiqué l’attitude de certains expatriés à Dubaï. Les youtubeurs et créateurs Bastos et Tibo InShape ont, selon des publications et commentaires partagés, dénoncé ce qu’ils estiment être des réactions excessives ou opportunistes de la part de certains influenceurs. Ces critiques se sont ajoutées aux nombreux commentaires d’internautes, renforçant la discussion publique sur l’éthique et l’image des « Dubaïotes » en période de tensions.

Publicité

Échange tendu entre Julia Paredes et Matthieu Delormeau

Sur le plateau de TBT9, l’influenceuse et candidate de télé-réalité Julia Paredes est intervenue pour défendre la communauté des « Dubaïotes » après des remarques de Matthieu Delormeau. Rappelant ses participations à plusieurs émissions de télé-réalité — Mamans & célèbres, Friends Trip, Les Anges 7, Les Marseillais, Les Chtis VS Le Reste du Monde — Julia Paredes a rejeté l’idée que leur notoriété provienne uniquement des plateaux qu’ils ont fréquentés.

Interpelée sur le rôle de l’animateur, elle a reproché à Matthieu Delormeau d’avoir reçu à l’époque des candidats qu’il critique aujourd’hui : « On est déjà venus sur ton plateau, tu étais bien content de recevoir des Dubaïotes », a-t-elle dit, visiblement agacée. Le ton est monté rapidement entre les deux intervenants.

Matthieu Delormeau a riposté en revendiquant sa part dans le lancement de certaines carrières : « Pardon, à cette époque-là ma chérie, c’est moi qui vous lançais un petit peu. Vous aviez une chronique, vous n’étiez pas connus comme aujourd’hui, vous ne gagniez pas 300 000 euros par mois… S’il y en a un qui doit remercier l’autre ma chérie, ce n’est pas moi », a-t-il déclaré, tout en soulignant son actualité éditoriale liée à la sortie de son premier livre.

Publicité

Julia Paredes a répondu sans détour, attribuant la montée en visibilité des candidats de télé-réalité à un ensemble d’acteurs et d’efforts : « Ce qui nous a fait grandir, ce n’est pas toi, ce sont les agences, les marques, notre travail d’influenceur et la télé », a-t-elle répliqué. L’influenceuse, qui a déjà évoqué publiquement sa dépression par le passé, a maintenu que leur notoriété repose sur leur parcours professionnel et non sur une seule plateforme.