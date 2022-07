Jules Koundé: « Xavi est une grande raison de ma venue » au Barça

Dans la soirée de ce jeudi, le FC Barcelone a annoncé un accord avec Séville pour le transfert de Jules Koundé. Dans la foulée, l’international français a dévoilé les coulisses de son arrivée et ses ambitions, au micro du club barcelonais.

Après avoir hésité un temps, Jules Koundé a donc décidé de rejoindre le FC Barcelone cet été. Une grosse recrue défensive pour les Blaugranas, qui attirent l’un des meilleurs défenseurs de la Liga. Au micro de Barça TV, l’ancien bordelais a donné les raisons qui l’ont poussé à rejoindre les Culés.

«L’entraîneur Xavi est une grande raison de ma venue ici. Je lui ai parlé à plusieurs reprises et j’ai été très enthousiaste à l’égard de son discours. Les conversations ont été très fluides et je pense que nous voyons le football de la même manière. Je vais arriver et j’espère faire de mon mieux pour avoir le plus de minutes possible. Le but maintenant est de bien intégrer l’équipe et avoir beaucoup d’importance dans ce club», a tout d’abord reconnu Koundé avant d’expliquer ce qu’il peut apporter à son nouveau club.

«Je suis un footballeur dynamique, avec beaucoup d’énergie, aussi avec une bonne capacité à sortir le ballon et à être très agressif. Avant tout, je suis un footballeur qui laisse tout sur le terrain». Le désormais ex sévillan a ensuite dévoilé ses ambitions avec le FC Barcelone: «Je veux tout gagner. J’ai des objectifs, bien sûr, mais je ne fixe pas de limites. Au niveau collectif et individuel, grandir autant que possible et apprendre, parce que je viens dans un grand club avec de grands joueurs et beaucoup ont gagné pas mal de choses. Je vais écouter pour apprendre et donner le meilleur de moi-même».

Avec 55 millions d’euros déboursés pour recruter Jules Koundé, le FC Barcelone continue son mercato XXL, malgré une situation financière toujours instable. Pour rappel, les Blaugranas avaient déjà dépensé plus de 100 millions d’euros sur Raphinha et Lewandowski. Ce qui est sûr, Xavi est en train de constituer une armada, capable de remporter tous les titres possibles la saison prochaine.