Juju Fitcats se confie sur son couple et Tibo InShape

Juju Fitcats, YouTubeuse devenue animatrice de l’after de La France a un incroyable talent, ça continue sur M6, a livré des confidences émues sur les répercussions de son arrivée à la télévision sur sa vie de couple avec le youtubeur musculation Tibo InShape. Dans l’émission Safe Zone de Faustine Bollaert sur YouTube, Justine Becattini est apparue en larmes en réagissant à un message vidéo de son compagnon et a décrit une période de tension entre eux depuis sa transition vers la télévision.

Sur le plateau, Juju Fitcats a expliqué que le basculement vers le petit écran n’a pas seulement modifié son agenda professionnel, mais a aussi bouleversé la dynamique intime du couple. Elle a résumé la situation en ces termes : « Ce n’est pas facile. Depuis l’arrivée de la télé, on traverse une période pas facile du tout ». Elle a insisté sur le décalage perçu entre son épanouissement professionnel et l’incompréhension ou les craintes éprouvées par son compagnon.

Face à la caméra, l’influenceuse a précisé les inquiétudes de Tibo InShape, évoquant sa difficulté à appréhender « un univers où il n’a pas de mainmise » et le sentiment, pour elle, de le blesser sans le vouloir : « Je pense qu’il a des craintes et des peurs que je lui échappe, de me perdre, que je me fasse embarquer dans un univers qu’il ne maîtrise pas ».

De l’installation à Albi au choix du Pays basque : itinéraire d’un couple sous projecteurs

Pour replacer ces tensions dans leur trajectoire, Juju Fitcats a rappelé l’histoire commune du couple avant la notoriété télévisuelle. Les deux vivaient à Albi — « sept ans pour [elle] » et « dix ans pour lui » — une période marquée par une routine partagée entre fitness et création de contenus sur YouTube. Interrogée par Gala et relayée par la presse people, elle a reconnu qu’après ces années en Tarn, le besoin de changement s’était fait sentir.

Suite à leur mariage en 2025, le duo a choisi de s’installer au Pays basque, à Biarritz, pour « un terrain neutre » selon les propos rapportés. Ils ont emménagé dans une grande maison lumineuse dotée d’une piscine, d’un jardin et d’un vaste garage aménagé en salle de sport, mêlant ainsi vie privée et activité professionnelle dans un même lieu.

Depuis ce déménagement, le Pays basque reste leur base de vie. Le couple partage des activités plus intimistes — randonnées et séances dans leur home gym — tout en se déplaçant à Paris pour des tournages. Juju Fitcats intervient notamment sur l’after de La France a un incroyable talent, et le duo est amené à travailler autour d’autres programmes cités, comme Les Traîtres ou 99 à battre.

