Journée FIFA septembre 2022: la liste élargie de l’Egypte avec Mohamed Salah

Nouveau sélectionneur de l’Egypte, Rui Vitoria a communiqué ce mardi sa liste des joueurs convoqués pour les rencontres amicales face au Niger et contre la Libye, dans le cadre de la trêve internationale de septembre.

Récemment porté à la tête de la sélection égyptienne, Rui Vitoria va faire ses premiers pas sur le banc de l’équipe maghrébine. Le technicien portugais et les Pharaons vont livrer en fin septembre prochain, deux rencontres amicales face au Niger et contre la Libye, dans le cadre de la journée FIFA. La formation cairote affrontera le Mena le 23 septembre à Alexandrie, avant de se frotter aux Chevaliers de la Méditerranée, quatre jours plus tard.

Et pour l’occasion, Rui Vitoria a dévoilé ce mardi sa liste des joueurs convoqués. L’ancien international lusitanien a fait appel à un groupe élargi à 27 joueurs avec quatre nouvelles têtes. Il s’agit des locaux Mahmoud Hamada (milieu de terrain, Pharco FC), Karim Fouad (défenseur, Al Ahly), Eslam Eissa (milieu offensif, Pyramids) et Osama Galal (défenseur, Pyramids).

Plus appelés en sélection depuis plus d’un an, Hamed (Al-Ittihad Club) et l’ailier Ahmed Hassan Maghoub (Alanyaspor) sont rappelés par Rui Vitoria qui a cependant zappé Sam Morsy (Ipswich Town), absent lors du précédent rassemblement. En grande forme en ce début de saison du côté de Nantes où il a déjà inscrit trois buts, Mostafa Mohamed est également convoqué, tout comme le capitaine Mohamed Salah et Ahmed Hegazi, blessé depuis les quarts de finale de la CAN 2022.

La liste de l’Egypte:

Gardiens : Mohamed El-Shennawi (Al Ahly), Ahmed El-Shennawi (Pyramids), Mohamed Sobhi (Zamalek)

Défenseurs : Ahmed Hegazi (Ittihad Jeddah, Arabie Saoudite), Karim Fouad, Mohamed Abdel-Moneim (Al Ahly), Omar Gaber, Ali Gabr, Osama Galal, Mohamed Hamdi (Pyramids), Mahmoud El-Wensh, Ahmed Fattouh (Zamalek)

Milieux de terrain : Hamdi Fathi, Ayman Ashraf (Al Ahly), Tarek Hamed (Ittihad, Arabie Saoudite), Mahmoud Hamada (Pharco), Eslam Eissa (Pyramids), Ahmed Zizo, Emam Ashour (Zamalek), Mohamed Ibrahim (Ceramica Cleopatra), Abdel-Rahman Magdi (Ismaily), Mahmoud Trezeguet (Trabzonspor, Turquie), Omar Marmoush (Wolfsburg, Allemagne)

Attaquants : Mohamed Salah (Liverpool, Angleterre), Ahmed Kouka (Alanyaspor, Turquie), Marwan Hamdi (Masry), Mostafa Mohamed (FC Nantes, France)