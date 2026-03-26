Àlors que l’Iran défie le Nigeria ce vendredi en match amical, Hossein Abarghouei se veut confiant et assure que la team Melli est prêt à rivaliser avec les Super Eagles, malgré une préparation écourtée.

À l’approche du choc amical face aux Nigeria, Hossein Abarghouei affiche ses ambitions. Le défenseur iranien se veut confiant quant à la capacité de son équipe à rivaliser avec la sélection nigériane, vendredi, dans un match qui s’inscrit dans la préparation aux prochaines échéances internationales. Dans un entretien accordé à l’agence Tasnim, le joueur a mis en avant le sérieux du travail accompli ces derniers jours, ainsi que la bonne dynamique du groupe : « Nous sommes satisfaits de la progression de nos séances d’entraînement et nous avons mis en place un excellent camp de préparation. »

Conscient des attentes, Abarghouei insiste sur l’importance de ces rencontres amicales dans la construction du collectif : « J’espère que nous pourrons apporter de la joie à nos supporters en obtenant des résultats favorables contre le Nigeria et le Costa Rica. Ce sont des étapes importantes dans notre préparation en vue de la Coupe du monde. » Malgré un temps de préparation réduit, le défenseur central se veut rassurant : « Durant notre court séjour en Turquie, nous nous sommes entraînés efficacement. Tous les joueurs sont des professionnels et ont maintenu leur niveau individuellement. Notre condition physique est satisfaisante et nous sommes prêts. »

En face, les Nigeria national football team montent en puissance. Arrivés en Turquie mardi avec un groupe réduit, les Nigérians ont rapidement étoffé leurs rangs, notamment avec l’arrivée de Wilfred Ndidi, portant l’effectif à 22 joueurs. Seul bémol pour le staff nigérian : le forfait de Calvin Bassey, contraint de se retirer en raison d’une blessure au dos. Ce duel entre l’Iran et le Nigeria s’annonce ainsi comme un test grandeur nature pour deux sélections en quête de repères. Leur dernière confrontation remonte à la phase de groupes de la 2014 FIFA World Cup, conclue sur un match nul vierge (0-0).

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