Journée FIFA mars 2026: la pré-liste du Togo

Le sélectionneur Patrice Neveu a dévoilé la liste provisoire des Eperviers du Togo, retenus pour les matchs face à la Guinée et le Niger, comptant pour la journée FIFA de mars 2026.

La sélection togolaise a deux rendez-vous en ce mois de mars. Les Eperviers défieront la Guinée le 27 mars à Rabat, avant de croiser les crampons avec le Niger le 31 mars à Casablanca. Deux matchs comptant pour la trêve internationale de mars. Pour ces rencontres, le nouveau sélectionneur Patruce Neveu a dévoilé une première liste de 36 joueurs dont le buteur d’Al Ain, Kodjo Fodoh Laba.