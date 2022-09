Journée FIFA: l’Algérie renverse le Nigéria, l’Egypte et la Côte d’Ivoire enchainent, tous les résultats du mardi

Découvrez les résultats des rencontres disputées ce mardi, comptant pour la trêve internationale de septembre 2022.

La trêve internationale de septembre 2022 s’est achevée ce mardi avec plusieurs rencontres disputées à travers la planète. Si en Europe, les pelouses abritaient les derniers matchs des phases de groupe de la Ligue des nations, on jouait par contre des rencontres amicales dans le reste des stades du monde. A Séville, le Maroc et le Paraguay s’affrontaient pour une rencontre de gala. Et à l’arrivée, les deux équipes se sont quittées sur un score de zéro but partout.

A Oran, l’Algérie a remporté sa deuxième victoire consécutive dans cette journée FIFA. Vainqueurs de la Guinée (1-0) la semaine dernière, les Fennecs ont cette fois-ci disposé du Nigéria. Au terme d’un match renversant, les Algériens se sont imposés sur le score de 2-1. Rapidement menés au score sur une réalisation du Lorientais Moffi (0-1, 9e), les champions d’Afrique 2019 sont revenus dans le jeu juste avant la pause grâce à un penalty transformé par Riyad Mahrez (1-1, 41e). Durant une seconde période dominée mais pas franchement emballante ni maîtrisée, Youcef Atal libérait les Verts en marquant d’une sublime frappe flottante de plus de 30 mètres (2-1, 61e).

Dans les autres matchs de ce mardi, la Côte d’Ivoire s’est fait plaisir à domicile contre la Guinée (3-1). Les Eléphants se sont imposés sur des buts d’Ibrahim Sangaré, Souleyman Doumbia et Seko Fofana qui marque son 2è but en 2 matchs pour son retour en sélection ivoirienne. L’Egypte a également enchainé après sa démonstration de force face au Niger (3-0) la semaine dernière. Les Pharaons, privés de Mohamed Salah, ont facilement disposé du Libéria (3-0). Marmoush, Abdelmonem et Ahmed Hassan Kouka ont assuré la victoire aux Egyptiens qui terminent cette trêve internationale avec un bilan de deux victoires en autant de sorties.

Tous les résultats du mardi 27 septembre 2022:

Sénégal-Iran 1-1

Brésil-Tunisie 5-1

Paraguay-Maroc 0-0

Corée du Sud- Cameroun 1-0

Nicaragua-Ghana 0-1

RDC-Sierra Leone 3-0

Madagascar-Bénin 3-1

Togo-Guinée Equatoriale 2-2

Côte d’Ivoire-Guinée 3-1

Algérie-Nigeria 2-1

Egypte-Liberia 3-0