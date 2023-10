Journée FIFA: la liste du Ghana face au Mexique et contre les USA

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Ghana, Chris Hughton, a dévoilé la composition de son groupe de 23 joueurs, en vue des prochains matchs amicaux internationaux contre le Mexique et les États-Unis d’Amérique, en mi-octobre prochain.

Les Black Stars vont affronter le Mexique au Bank of America Stadium de Charlotte le samedi 14 octobre. Les Ghanéens se mesureront ensuite aux États-Unis le mardi 17 octobre 2023 à Nashville, dans le Tennessee.

Deux matchs qui serviront de préparation aux éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, programmées pour novembre, ainsi que de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024.

Pour cette double confrontation, le sélectionneur Chris Hughton a communiqué sa liste des joueurs convoqués. Dans ce groupe, on note le retour de Tariq Lamptey, le défenseur de Brighton, et Thomas Partey, le milieu d’Arsenal. Les deux joueurs font leur retour dans l’effectif après avoir manqué les qualifications pour la CAN 2023 le mois précédent en raison de blessures.

Tariq Lamptey, dont la dernière apparition avec les Black Stars remonte à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, avait été écarté de l’équipe en raison d’une blessure de longue durée. Cependant, sa performance impressionnante en début de saison en Angleterre lui a permis de retrouver la sélection nationale.

Un autre nom d’importance dans la liste est celui du vice-capitaine Thomas Teye Partey, qui avait été absent lors du match de qualification contre la République centrafricaine en raison d’une blessure. Son retour renforce l’équipe alors qu’elle se prépare pour ces rencontres internationales cruciales.

La liste du Ghana: