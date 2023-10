Journée FIFA: la liste de Madagascar face au Bénin

Le sélectionneur de l’équipe nationale de Madagascar, Romuald Rakotondrabe, a levé le voile sur la liste des 22 joueurs internationaux qui sont appelés à représenter leur pays lors des matchs amicaux, face à la Mauritanie et le Bénin en mi-octobre prochain.

On connait désormais les noms des 22 joueurs convoqués par la sélection malgache pour le rassemblement d’octobre. Les Bareas affronteront en effet la Mauritanie et le Bénin, les 14 et 17 octobre prochains au Maroc.

Une double confrontation amicale qui servira de préparation aux hommes de Romuald Rakotondrabe, engagés dans les phases qualificatives de la Coupe du monde 2026, dont les deux premières journées auront lieu en novembre.

- Publicité-

Dans ce groupe, on remarque la présence d’Adrien Trebel (32 ans), ancien joueur du FC Nantes. Ce milieu de terrain, qui a rejoint librement le Sporting de Charleroi le 22 août dernier en provenance d’Anderlecht, fête ici sa première convocation en équipe nationale malgache.

Le groupe de Madagascar: