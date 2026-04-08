Journée FIFA d’avril 2026: la liste des Amazones face à la Tunisie et les Comores

À l’occasion de la fenêtre internationale féminine du mois d’avril, la sélection du Bénin s’apprête à reprendre du service avec deux rencontres amicales au programme face à la Tunisie et aux Comores. Pour ce rassemblement délocalisé en terre tunisienne, le staff technique a convoqué un groupe de 25 joueuses, mêlant jeunesse et expérience. Une stratégie assumée, qui vise à préparer l’avenir tout en restant compétitif à court terme. Plusieurs éléments issus de la catégorie U20 font ainsi leur apparition, dans la perspective du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 prévu en mai prochain face à la Côte d’Ivoire.

Aux côtés de ces jeunes talents, des cadres habituées de la sélection viennent apporter leur vécu international, garantissant un certain équilibre au sein du groupe. À noter toutefois les absences remarquées de Noélie Abamon, Aude Gbedjissi et Léa Fachinan, non retenues pour cette double confrontation. Le programme s’annonce relevé pour les Amazones, qui affronteront d’abord la Tunisie le 12 avril, avant de défier les Comores deux jours plus tard. Les deux rencontres se dérouleront au stade d’El Kram, à Tunis.

La liste des Amazones:



