Journée FIFA: avant la Coupe du monde, le Cameroun écrasé par l’Ouzbékistan

Le Cameroun a été battu par l’Ouzbékistan (0-2) ce vendredi matin en match amical en Corée du Sud. Une grosse contre-performance des Lions Indomptables, à quelques mois de la Coupe du monde 2022.

Et dire que cette équipe va représenter l’Afrique à la Coupe du monde 2022. En Corée du Sud dans le cadre de la trêve internationale de septembre, le Cameroun a été écrasé par la modeste formation de l’Ouzbékistan. Les Lions Indomptables se sont en effet inclinés sur le score de 2-0 dans un match amical disputé ce vendredi matin.

En manque criard d’inspiration avec un jeu qui laisse à désirer, les poulains de Rigobert Song ont été étouffés par les Loups Blancs, auteurs d’un match réussi. Certes, la team Cameroun est privé de certains cadres tels que Ngadeu, Zambo Anguissa, Choupo-Moting et Toko Ekambi, mais le onze aligné par le sélectionneur est composé notamment de Nicolas Nkoulou et de Georges Mandjeck qui font leur grands retours en sélection ainsi que la nouvelle trouvaille de Samuel Eto’o, Bryan Mbeumo, l’attaquant de Brighton, qui dispute son premier match avec le Cameroun. Une équipe aguerrie capable de disposer de cette nation ouzbékistanaise, seulement 77e au classement FIFA (le Cameroun est 38e)…hélas.

Peu agressifs dans le jeu, avec une défense trop statique et un milieu de terrain incapable de garder le ballon une minute, les Camerounais ont été punis par Erkinov (24e) et Urunov (76e) qui ont profité du désordre dans cette tanière des Lions pour plier la partie. Une grosse contre-performance donc des Camerounais qui vont devoir réagir mardi prochain face à la Corée du Sud d’un certain Heung-min Song.