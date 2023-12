Joueur décisif en Europe: Victor Boniface dépasse Jude Bellingham

-Publicité-

Vainqueur du Golden Boy Award 2023 du meilleur joueur européen U-21 plus tôt ce mois-ci, la superstar du Real Madrid, Jude Bellingham, était considérée par beaucoup comme le meilleur joueur de cette génération. Mais les chiffres de Victor Boniface montrent que le Nigérian est meilleur que le milieu anglais.

Bellingham a connu un début de vie fulgurant au Bernabeu, marquant 17 buts et enregistrant cinq passes décisives en 20 matchs après avoir rejoint le Real Madrid cet été. Dimanche, le joueur de 20 ans a continué sur sa lancée alors que le club merengue a réalisé l’une de ses performances les plus abouties de la saison pour battre Villarreal 4-1 en Liga.

Alors que les contributions de Bellingham semblent imbattables, le chiffre de Boniface dépasse celui du numéro 5 madrilène. Contre l’Eintracht Francfort dimanche, l’attaquant des Super Eagles a inscrit un but et une passe décisive alors que le Bayer Leverkusen a mutilé ses adversaires 3-0, donnant aux leaders du championnat quatre points d’avance.

Sa performance de dimanche signifie que le Nigérian, qui a rejoint l’équipe de Bundesliga cet été, est meilleur que l’ancienne star de Dortmund. Boniface compte 23 contributions à des buts (15 buts et huit passes décisives) en 22 apparitions. En effet, l’homme de Leverkusen a participé à plus de matchs que le vainqueur du Golden Boy mais l’attaquant des Eagles a joué moins de minutes que le madrilène.

Un but toutes les 9 minutes

Alors que Bellingham a disputé un total de 1 732 minutes, Boniface a joué 43 minutes de moins après avoir joué un total de 1 689 minutes au cours des 22 matchs. Les deux joueurs se sont montrés prolifiques devant les buts, mais le Nigérian affiche encore une fois un meilleur retour de but par minute.

- Publicité-

Boniface est plus clinique que Bellingham puisque ses statistiques montrent qu’il a marqué un but toutes les 9 minutes en Bundesliga par rapport à l’attaquant anglais qui marque un but toutes les 13 minutes en Liga.

Leverkusen était sur le point de subir sa première défaite de la saison contre le VfB Stuttgart le 10 décembre, mais l’attaquant né à Ondo a prouvé à quel point il est important pour l’équipe en marquant un but crucial pour sauver un point pour les leaders de la Bundesliga.

Dans toute l’Europe, l’équipe de Xabi Alonso est la seule formation invaincue toutes compétitions confondues, avec 21 victoires et trois matchs nuls sur 24 toutes compétitions confondues. Les 23 buts de Boniface le placent au sommet du classement des joueurs U-23 des cinq meilleures ligues européennes.